Ο Ντμίτρι Μουράτοφ, ο αρχισυντάκτης της ανεξάρτητης ρωσικής εφημερίδας Novaya Gazeta που κέρδισε το Νόμπελ Ειρήνης την Παρασκευή, δήλωσε πριν από λίγο ότι θα είχε δώσει το βραβείο στον φυλακισμένο κριτικό του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι.

Σημειώνεται πως ο ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης που παραμένει στη φυλακή ήταν στη κορυφή των γραφείων στοιχημάτων. Τραγική ειρωνία αποτελεί πάντως το γεγονός πως στην ίδια λίστα βρισκόταν και ο… Βλαντιμίρ Πούτιν.

#UPDATE Dmitry Muratov, the chief editor of Russia’s leading independent newspaper Novaya Gazeta who won the Nobel Peace Prize Friday, said he would have given the award to jailed Kremlin critic Alexei Navalny pic.twitter.com/Jx272fMrHe

Υπενθυμίζεται πως η Μαρία Ρέσσα από τις Φιλιππίνες και ο Ντμίτρι Μουράτοφ από τη Ρωσία είναι οι νικητές του Νόμπελ Ειρήνης για το 2021.

Το βραβείο απονεμήθηκε για τις προσπάθειές τους να διαφυλάξουν την ελευθερία της έκφρασης που αποτελεί προαπαιτούμενο για τη δημοκρατία και τη διατήρηση της ειρήνης.

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/KHeGG9YOTT

