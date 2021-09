Την επόμενη φορά που θα συναντήσετε την Τζέσικα Ράμπιτ στην Disneyland, θα δείτε τους ώμους της καλυμμένους, μεταξύ άλλων αλλαγών που θα εντοπίσετε στην εμφάνισή της.

Επίσης, από πρώην τραγουδίστρια του nightclub γίνεται…ντετέκτιβ!

Το Roger Rabbit’s Car Toon Spin, που άνοιξε το 1994 στην Mickey’s Toontown, είναι μια «σκοτεινή» βόλτα βασισμένη στη διάσημη ταινία «Who Framed Roger Rabbit».

Εκεί οι επισκέπτες έβρισκαν την Τζέσικα Ράμπιτ δεμένη σε ένα πορτ μπαγκάζ. Αυτό μέχρι πρότινος, αφού πλέον απομακρύνθηκε, και στην θέση της υπάρχουν βαρέλια με οξύ.

Ήταν 1988 όταν μία animation φιγούρα ανέστησε τον μύθο της femme fatale.

Η σύζυγος του αξιαγάπητου πρωταγωνιστή κούνελου, Τζέσικα, με κόκκινα μαλλιά, χείλη και φόρεμα, τραγουδούσε νωχελικά το «Why Don’t You Do Right?» και άναβε φωτιές στον Μπομπ Χόσκινς και στο κινηματογραφικό κοινό του «Ποιος Παγίδευσε τον Ρότζερ Ράμπιτ».

Κι όσο αφορά την αθωότητά της; Δεν ήταν κακιά. Έτσι την είχαν σχεδιάσει οι animators του Ρόμπερτ Ζεμέκις («I’m not bad. I’m just drawn that way» ήταν μία διάσημη ατάκα της ηρωίδας της στην ταινία).

Από τα 80s μέχρι και σήμερα το όνομά της φιγουράρει σε όλες τις λίστες των πιο σέξι θηλυκών στο σινεμά, κάτι που έχει ξεκινήσει πολλές θεωρίες για το σε ποιες καμπύλες βασίστηκαν οι σχεδιαστές για να την κατασκευάσουν.

Οι περισσότερες τείνουν σε μία μείξη της «Gilda» Ρίτα Χέιγουορθ και της Βερόνικα Λέικ στα χαρακτηριστικά, τα χείλη, τα μαλλιά, το ηχόχρωμα της φωνής που χρησιμοποιήθηκε.

Όμως, το περιοδικό Life αποκάλυψε ότι η Τζέσικα Ράμπιτ υπήρξε στ’ αλήθεια. Μία σέξι στάρλετ, ένα «It girl» που τη δεκαετία του 1950 σκανδάλισε το Χόλιγουντ.

Το όνομά της: Βίκι Ντουγκάν, ή όπως την ήξεραν οι περισσότεροι, «Οπίσθια».

Γεννημένη με το όνομα Ιντιθ Τούκερ στο Μπρούκλιν, η Ντουγκάν ήταν ένα διάσημο pin-up girl που αγωνιζόταν μάταια για μία θέση ανάμεσα στις χολιγουντιανές πρωταγωνίστριες, μέχρι που ο Μίλτον Βάις, ένας διάσημος καλιφορνέζος ατζέντης, βρήκε τον τρόπο να την προωθήσει.

Μιας που το μεγάλο και διαβόητό της πλεονέκτημα ήταν τα οπίσθιά της, άρχισε να την λανσάρει με το ψευδώνυμο «The Back» και να την ντύνει μόνο με προκλητικά φορέματα με αβυσσαλέα πλάτη..

Ακολούθησαν φωτογραφήσεις στο Playboy, σκάνδαλα που ήθελαν θρυλικές χολιγουντιανές πρωταγωνίστριες να απαιτούν να φύγει από πρεμιέρες και δεξιώσεις γιατί όλα τα φλας έπεφταν πάνω της και γενικότερα μία σχέση αγάπης-μίσους με τους κινηματογραφικούς παραγωγούς: δίστασαν να τη χρησιμοποιήσουν στις ταινίες τους.

Τριάντα χρόνια αργότερα, όμως, η Ντουγκάν έγινε η μούσα των animators που ήθελαν να σχεδιάσουν την τέλεια γυναίκα, την πιο καυτή σεξοβόμβα, την απόλυτη αντρική φαντασίωση: την Τζέσικα Ράμπιτ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Disneyland ετοιμάζει μια λιγότερο σεξουαλικοποιημένη εκδοχή της Τζέσικα Ράμπιτ, την οποία σκοπεύει να βάλει στο επίκεντρο μιας ολοκαίνουργιας πλοκής που δεν έχει καμία σχέση με την σέξι περσόνα της.

Σε κάθε περίπτωση, η ανανέωση αφορά μόνο το θεματικό πάρκο της Disney.

Here’s some more information about the new Roger Rabbit’s Car Toon Spin backstory at Disneyland. This poster will be displayed in the queue.

Some background: https://t.co/ddPkhxX9ZB

September 15, 2021