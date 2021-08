Πανικός επικρατεί στο αεροδρόμιο της Καμπούλ από τις δύο εκρήξεις που σημειώθηκαν νωρίτερα. Σύμφωνα με αξιωματούχο των Ταλιμπάν που μίλησε στο Reuters, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ανάμεσά τους και παιδιά. Την πληροφορία για νεκρούς επιβεβαιώνει και το Πεντάγωνο, χωρίς ωστόσο να αναφέρει αριθμό θυμάτων.

Νωρίτερα, το αραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera, έκανε λόγο για 11 νεκρούς και τουλάχιστον 15 τραυματίες, μεταξύ των οποίων είναι και πολλοί ξένοι. Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι μεταξύ των τραυματιών ενδέχεται να είναι και τρεις Αμερικανοί στρατιώτες.

Σύμφωνα με στρατιωτική πηγή, η πρώτη έκρηξη σημειώθηκε κοντά στην Πύλη Άμπεϊ, τη μία από τις τρεις προσβάσεις στο αεροδρόμιο όπου τις τελευταίες ημέρες συνωστίζονται χιλιάδες Αφγανοί, ελπίζοντας ότι θα καταφέρουν να εγκαταλείψουν τη χώρα μετά την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν. Η δεύτερη σημειώθηκε σε ξενοδοχείο απέναντι από το αεροδρόμιο.

#Afghanistan: Explosion outside the Eastern Gate of #Kabul airport #KabulAirport.

US officials initial reports suggest it was a suicide bomb. @CNTrentF24 tells us more ⤵️ pic.twitter.com/knYfbRSsMC

— FRANCE 24 English (@France24_en) August 26, 2021