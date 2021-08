Δεύτερη έκρηξη σε ξενοδοχείο απέναντι από το αεροδρόμιο της Καμπούλ σημειώθηκε πριν από λίγο, ενώ την πληροφορία για νεκρούς επιβεβαιώνει το Πεντάγωνο αλλά και οι Ταλιμπάν. Μάλιστα οι Ταλιμπάν κάνουν λόγο για 13 νεκρούς ανάμεσά τους και παιδιά.

We can confirm that the explosion near the Abbey Gate of the Kabul airport has resulted in an unknown number of casualties. We will continue to update.

— John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021