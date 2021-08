Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τρεις υπέστησαν τραυματισμούς το βράδυ χθες Δευτέρα εξαιτίας δασικών πυρκαγιών σε ορεινές περιοχές ανατολικά της πρωτεύουσας της Αλγερίας, μεταδίδει το δημόσιο πρακτορείο ειδήσεων APS.

Unfortunately, around 25 forest fires are currently ravaging small villages across Tizi Ouzou in the Kabylie region in #Algeria.

So far, people on the ground are reporting casualties and injuries. Some inhabitants of the area have also abandoned their houses. pic.twitter.com/zbTukd3Kal

— Zine Ghebouli (@GheZinou) August 9, 2021