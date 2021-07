Κόκκινο συναγερμό έχουν προκαλέσει στο κυβερνητικό επιτελείο και τις υγειονομικές αρχές της χώρας τα τελευταία δυσοίωνα δεδομένα σχετικά με την εξάπλωση του κοροναϊού στη χώρα μας, λόγω κυρίως της σταδιακής επικράτησης της μετάλλαξης Δέλτα.

Πλέον βρισκόμαστε μια ανάσα από το τέταρτο κύμα της πανδημίας το οποίο, κατά κοινή παραδοχή των επιστημόνων θα είναι πιο επιθετικό από τα προηγούμενα -όπως άλλωστε εξαπλώνεται η συγκεκριμένη μετάλλαξη- και θα απειλήσει τους πλέον αδύναμους στην παρούσα κατάσταση, δηλαδή όσους είτε λόγω άρνησης, είτε λόγω συνωμοσιολαγνείας έχουν αποφύγει έως τώρα να εμβολιαστούν.

Τα στοιχεία της αύξησης των ημερήσιων κρουσμάτων σε σχέση με τις αντίστοιχες ημέρες της προηγούμενης εβδομάδας το τριήμερο Παρασκευής, Σαββάτου και Κυριακής τρομάζουν. Από την προηγούμενη Τρίτη διαπιστώνεται αυξητική τάση των νέων κρουσμάτων, που ανέβηκαν πάνω από τα 600, σε δύο ημέρες πέρασαν και το όριο των 700, με αποκορύφωμα το Σάββατο που «σκαρφάλωσαν» σε λίγο περισσότερα από 1.000.

-Παρασκευή (2/7.2021): 771 έναντι 395, δηλαδή αύξηση 195%

-Σάββατο (3/7/2021): 1001 έναντι 375, δηλαδή αύξηση 266%

-Κυριακή (4/7/2021): 619 έναντι 236, δηλαδή αύξηση 262%

Τα παραπάνω στοιχεία έχουν σημάνει συναγερμό στις αρχές, σε συνδυασμό με το καμπανάκι που χτύπησε ο Σωτήρης Τσιόδρας στη σύσκεψη που είχε τη Δευτέρα με τον πρωθυπουργό για Αττική, Κρήτη και Νότιο Αιγαίο, όπου παρατηρείται έντονα η αυξητική τάση της πανδημίας.

Τα επιδημιολογικά δεδομένα δεν θα προκαλούσε τόσο μεγάλη ανησυχία αν η ανταπόκριση στο εμβολιαστικό πρόγραμμα διατηρούσε την αρχική ορμή της. Στο πλαίσιο αυτό άλλωστε εντάσσεται το σχέδιο για εμβολιασμό των εφήβων που πήρε το πράσινο φως κατά τη διάρκεια της χθεσινής σύσκεψης υπό τον πρωθυπουργό.

Τα ανησυχητικά δεδομένα οδηγούν την κυβέρνηση να επιδιώξει την εντατικοποίηση της εμβολιαστικής εκστρατείας, με τον Πρωθυπουργό να ζητά σήμερα τη δυναμική εμπλοκή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με δεδομένο μάλιστα ότι συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές της χώρας, όπως για παράδειγμα, η Στερεά Ελλάδα και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, υστερούν κατά πολύ ως προς την ολοκλήρωση και των δύο φάσεων του εμβολιασμού. Στον αντίποδα, τις καλύτερες επιδόσεις σημειώνουν τα Ιόνια νησιά, αλλά και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Απευθυνόμενος στους θεσμικούς εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ο πρωθυπουργός είπε χαρακτηριστικά πως «θα χρειαστούμε τη βοήθειά σας και σε ζητήματα ελέγχων, ειδικά σε καταστήματα στα οποία είναι πιο “επιρρεπή” -για να το πω έτσι ευγενικά- σε μία διασκέδαση, η οποία είναι συνυφασμένη με την πιο γρήγορη εξάπλωση του ιού».

Αυστηροποίηση ποινών στους παραβάτες των κέντρων διασκέδασης

Ένα από τα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση, είναι η αυστηροποίηση των ποινών και των προστίμων για την τήρηση των μέτρων στα μαγαζιά νυχτερινής διασκέδασης. Για παράδειγμα, εξετάζεται το ενδεχόμενο αναστολής της λειτουργίας επιχειρήσεων από την πρώτη κιόλας παράβαση, χωρίς προειδοποίηση και με υψηλότερα πρόστιμα από αυτά που ισχύουν έως τώρα. Τους ελέγχους για την ομαλή λειτουργία της νυχτερινής διασκέδασης θα αναλάβει εξ ολοκλήρου η αστυνομία.

Επιπροσθέτως, υπάρχει σκέψη για ένα ηθικό μπόνους στους πολίτες και τις επιχειρήσεις που τηρούν τα μέτρα, π.χ. να ανακοινώνονται σε λίστες οι επιχειρήσεις που τηρούν τα μέτρα και εκείνες που τα παραβιάζουν.

«Rapid ή μοριακό τεστ και στα ΜΜΜ»

Ο καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιάννης Τούντας τονίζει ότι θα χρειαστούν και άλλα μέτρα όπως ο υποχρεωτικός εμβολιασμός συγκεκριμένων επαγγελματικών ομάδων, η επαναφορά της μάσκας και η αντικατάσταση των self test με rapid ή PCR.

Μιλώντας στο ΣΚΑΪ ανέφερε, «ο υποχρεωτικός εμβολιασμός δεν είναι κάτι που πρέπει να μας ξενίζει. Αφορά ορισμένες κατηγορίες και πρώτα από όλους τους υγειονομικούς, αλλά και αυτούς που εργάζονται στα ΜΜΜ, στον τουρισμό, στους οίκους φιλοξενίας ηλικιωμένων, αλλά και τους εκπαιδευτικοί που έρχονται σε επαφή με μεγάλες ομάδες ατόμων και είναι εκτεθειμένοι, γιατί πολλά παιδιά είναι ασυμπτωματικοί φορείς του κοροναϊού», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επισήμανε ότι το μέτρο που αφορά στις μετακινήσεις στα νησιά με τα πλοία, θα μπορούσε να γενικευτεί και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, δηλαδή στο μετρό και τα λεωφορεία.

Σε ό,τι αφορά στα self test, ο κ. Τούντας τόνισε ότι είναι μεν χρήσιμο όταν είναι θετικά, αλλά τα αρνητικά πολλές φορές είναι ψευδώς αρνητικά. «Το self test δεν πρέπει να θεωρείται διαβατήριο ελευθερίας. Γι’ αυτό θα πρότεινα όπου υπάρχουν διατάξεις περί self test, αυτές να αντικατασταθούν με rapid test ή μοριακό», πρόσθεσε.

Στο ίδιο πλαίσιο, σημείωσε ότι η μάσκα πρέπει να επανέλθει με άλλους όρους, «διότι κακώς έχουμε αρχίσει να θεωρούμε ότι η μάσκα δεν είναι απαραίτητη στην καθημερινότητά μας». Σε κλειστούς χώρους, σύμφωνα με τον καθηγητή, πρέπει να είναι υποχρεωτική, καθώς και σε εξωτερικούς, όπου υπάρχει επαφή με περισσότερα άτομα, όπως παράδειγμα σε γάμους και βαφτίσια.

Στις ΜΕΘ οι ανεμβολίαστοι

Η απόλυτη εγρήγορση στο κυβερνητικό στρατόπεδο ερμηνεύεται από τα στατιστικά δεδομένα, καθώς «όσοι σήμερα είναι ανεμβολίαστοι, ειδικά οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να μολυνθούν και να νοσήσουν σοβαρά. Ήδη από την περασμένη εβδομάδα παρατηρούμε μία σημαντική αύξηση των ενεργών κρουσμάτων. Είναι της τάξης του 75%. Βρισκόμαστε λίγο παραπάνω από 6.000 ενεργά κρούσματα σήμερα» εξήγησε ο κ. Μητσοτάκης, με την πανδημία να καλπάζει εκ νέου, μετά από ένα μεγάλο διάστημα καθοδικής τάσης.

Υπό το βάρος των εξελίξεων, μονόδρομο καθιστά για το Μέγαρο Μαξίμου τον εμβολιασμό η παρούσα φάση της πανδημίας, καθώς «το 99% -επαναλαμβάνω το 99%- των βαρέων περιστατικών που, δυστυχώς, είτε καταλήγουν σε Μ.Ε.Θ., είτε χάνουν τη ζωή τους, είναι ανεμβολίαστοι συμπολίτες μας που είχαν τη δυνατότητα να εμβολιαστούν», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης, αποτυπώνοντας τόσο την αποτελεσματικότητα του εμβολίου στην προστασία από τη συγκεκριμένη μετάλλαξη, όσο και τις τραγικές συνέπειες με τις οποίες κινδυνεύουν όσοι απέχουν από την εμβολιαστική διαδικασία.

Μάσκες παντού ξανά;

Στο τραπέζι έχει μπει και η επαναφορά του μέτρου χρήσης της μάσκας στους δημόσιους χώρους όπως και η εφαρμογή τοπικών lockdown στις περιοχές, όπου θα παρατηρηθεί μεγάλη αύξηση κρουσμάτων κοροναϊού.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν η δήλωση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Άκης Σκέρτσος, ο οποίος αφού επανέλαβε ότι δεν υπάρχει ενδεχόμενο νέων, οριζόντιων μέτρων τον χειμώνα τόνισε ότι «κανείς δεν έχει πει να βγάλουμε τις μάσκες, οι μάσκες έχουν αφαιρεθεί με εισήγηση της επιτροπής δημόσιας υγείας στους εξωτερικούς χώρους και όπου δεν υπάρχει συνάθροιση (…) σε κλειστούς χώρους αλλά και σε ανοιχτούς χώρους με συνάθροιση, η εισήγηση και η πολιτική είναι ότι οι μάσκες συνεχίζουν να φοριούνται, αυτό είναι βασικό μέτρο δημόσιας υγείας το οποίο εξακολουθεί να ισχύει».

Την παραπάνω δήλωση επανέλαβε ουσιαστικά και η κυβερνητική εμπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη μετά το αλαλούμ που προέκυψε από τη δήλωση του καθηγητή Σύψα ότι η Επιτροπή δεν πρότεινε ποτέ την κατάργηση της γενικευμένης χρήσης μάσκας σε εξωτερικούς χώρους.

Ποιες περιοχές υπολείπονται στον εμβολιασμό

Ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, παρουσίασε τους πίνακες με την εμβολιαστική κάλυψη ανά περιφέρεια και τόνισε ότι είναι παντού διαθέσιμα, και εμβόλια και ραντεβού.

Η περιφέρεια που κατέχει τα πρωτεία στους εμβολιασμούς με την πρώτη δόση είναι τα Ιόνια Νησιά με 55% του πληθυσμού και ακολουθεί το Νότιο Αιγαίο με 52% και η Αττική με 51%.

Στον αντίποδα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία, η Στερεά Ελλάδα, η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο βρίσκονται αρκετά πίσω, καθώς έχει εμβολιαστεί με μία δόση μόλις το 39% του πληθυσμού.

Στα Ιόνιο βρίσκεται και το μεγαλύτερο ποσοστό εμβολιασμένων και με τις δύο δόσεις, καθώς τις έχει λάβει το 47%. Στο Νότιο Αιγαίο έχει εμβολιαστεί πλήρως το 44%, ενώ στη Δυτική Μακεδονία το 39%. Στη Στερεά Ελλάδα έχει κάνει και τις δύο δόσεις το 31%, ενώ έχει εμβολιαστεί το 32% του πληθυσμού σε Ανατολική Μακεδονία – Θράκη και Πελοπόννησο.