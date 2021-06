Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έδωσε σήμερα το πράσινο φως για μια δεύτερη θητεία στον πρώην πρωθυπουργό της Πορτογαλίας Αντόνιο Γκουτέρες «στο πηδάλιο» του Οργανισμού για το 2022-2026, με τον ίδιο να τάσσεται υπέρ της εγκαθίδρυσης ενός «κόσμου που αντλεί διδάγματα» από τη φονική πανδημία της Covid-19.

«Η μεγαλύτερη πρόκληση για εμάς, που αποτελεί την ίδια στιγμή τη μεγαλύτερη ευκαιρία μας, είναι να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την κρίση για να αντιστρέψουμε την κατάσταση, να κινηθούμε προς έναν κόσμο που αντλεί διδάγματα, που υπόσχεται μια δίκαιη ανάκαμψη, πράσινη και διαρκή και που δείχνει τον δρόμο μέσω μιας διεθνούς συνεργασίας, αυξημένης και αποτελεσματικής για να απαντήσει στα παγκόσμια προβλήματα», είπε ο Αντόνιο Γκουτέρες.

«Το να κάνουμε αυτό το βήμα θα απαιτήσει μια πραγματική προσπάθεια για να ενισχύσουμε ό,τι λειτουργεί και θάρρος για να αντλήσουμε διδάγματα απ’ ό,τι δεν λειτουργεί. Αυτό θα χρειαστεί προκειμένου να προχωρήσουμε στην πρόληψη και την προετοιμασία, υπό την ευρεία έννοια του όρου, μια βασική προτεραιότητα του διεθνούς συστήματος», συμπλήρωσε ο Γκουτέρες.

Στη θέση αυτή από το 2017, ο επικεφαλής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ορκίστηκε υποσχόμενος να δράσει με κάθε ανεξαρτησία των κρατών μελών ή των οργανισμών, κατά τη διάρκεια τελετής στην οποία παρέστη ο πρόεδρος της Πορτογαλίας Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα, πρώτος αρχηγός κράτους που βρέθηκε στον ΟΗΕ έπειτα από ενάμιση χρόνο πανδημίας.

Εκ των προτέρων, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε δια βοής και χωρίς ψηφοφορία ψήφισμα με το οποίο παρατείνεται κατά πέντε χρόνια η θητεία του Αντόνιο Γκουτέρες.

Συγχαρητήριο μήνυμα για την επανεκλογή του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες για δεύτερη θητεία ανάρτησε στο λογαριασμό του στο twitter το υπουργείο Εξωτερικών.

«Θερμά συγχαρητήρια στον Αντόνιο Γκουτέρες για την επανεκλογή του ως Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

«Προσβλέπουμε στη συνέχιση της συνεργασία για την προώθηση της ειρήνης και της ασφάλειας, την υπεράσπιση του Διεθνούς Δικαίου και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων μέσω της διεθνούς συνεργασίας και της πολυμέρειας» αναφέρεται στο συγχαρητήριο μήνυμα του Ελληνικού ΥΠΕΞ.

