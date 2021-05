Στην ανάγκη να αναληφθεί πρωτοβουλία για το Παλαιστινιακό στάθηκε ο Νίκος Δένδιας μετά την επίσκεψή του στο Ισραήλ και τα Παλαιστινιακά εδάφη ενώ συμμετείχε και στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ όπου συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους ο Νίκος Δένδιας ανέφερε ότι απαιτείται η άμεση κατάπαυση του πυρός, καταδίκασε τη Χαμάς και μίλησε για το «δικαίωμα αυτοάμυνας» του Ισραήλ ενώ ενώ τόνισε ότι η λύση προβλέπεται στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για «δύο κράτη στα σύνορα του 1967 με την Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα και των δύο κρατών».

Ταυτόχρονα ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών επέκρινε την Τουρκία σημειώνοντας ότι οι «εμπρηστικές και μονομερείς της τοποθετήσεις» δεν βοηθούν στην εξεύρεση λύσης.

Στην άτυπη τηλεδιάσκεψη των ΥΠΕΞ της ΕΕ σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή – Ι am attending the informal videoconference of #EU Foreign Affairs Council #FAC. Focus on the latest developments in #MiddleEast. pic.twitter.com/EsaJV7g25L

— Nikos Dendias (@NikosDendias) May 18, 2021