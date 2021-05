Συνάντηση με τον Ισραηλινό ομόλογό του Γκάμπι Ασκενάζι πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στο Ισραήλ και τα Παλαιστινιακά Εδάφη.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι εξελίξεις στην περιοχή, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter. Νωρίτερα σήμερα, ο κ. Δένδιας είχε συνάντηση με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων.

«Είχα την τιμή και την ευλογία να συναντηθώ με τον κ. Θεόφιλο Γ’, Πατριάρχη Ιεροσολύμων», ανέφερε ο κ. Δένδιας σε ανάρτησή του στο twitter. «Στο επίκεντρο η προστασία των Ιερών Προσκυνημάτων και η διατήρηση του καθεστώτος τους».

Στη συνέχεια, οκ. Δένδιας θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Παλαιστίνιο πρωθυπουργό Μοχάμεντ Ιμπραχίμ Στάγεχ.

Επίσης, θα συμμετάσχει στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συγκάλεσε ο ύπατος εκπρόσωπος Ζοζέπ Μπορέλ με αντικείμενο τις εξελίξεις στην περιοχή.

Στη συνέχεια, ο υπουργός Εξωτερικών θα μεταβεί και στην Ιορδανία, όπου θα συναντηθεί με τον Ιορδανό ομόλογό του Αϊμάν Σαφαντί.

