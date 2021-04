Περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε στη Νέα Υόρκη κοντά σε ένα σουπερμάρκετ.

Ως αποτέλεσμα επί του παρόντος ο τραγικός απολογισμός είναι ένας νεκρός και δύο τραυματίες.

UPDATE: The #NassauCountyPD can confirm that 3 people were shot inside the West Hempstead Stop & Shop; 2 are in the hospital & there was one fatality. (1/2)

— NCPD (@NassauCountyPD) April 20, 2021