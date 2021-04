«Χολή» για την άσκηση «Ηνίοχος 21» στάζουν οι Τούρκοι, οι οποίοι δείχνοντας έντονα την ενόχλησή τους, κατηγορούν την Ελλάδα πως παρουσιάζει την Τουρκία ως στόχο στα σενάρια της άσκησης.

Κάνοντας, για μια ακόμα φορά, την τρίχα… τριχιά, η τουρκική εφημερίδα milliyet, χαρακτηρίζει «σκάνδαλο» την φωτογραφία του Αμερικανού πρέσβη στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, μέσα στο πιλοτήριο μαχητικού F-16, το οποίο συμμετέχει στην άσκηση «Ηνίοχος 21».

Το δημοσίευμα, όπου είναι πρώτο στη διαδικτυακή έκδοση της εφημερίδας και το οποίο αναφέρεται στην διακρατική άσκηση που βρίσκεται σε εξέλιξη στη χώρα μας, και στην οποία συμμετέχουν Ελλάδα, Γαλλία , ΗΠΑ, Ισραήλ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Καναδάς, Ισπανία και Κύπρος, χαρακτηρίζει την άσκηση «προκλητική», κατηγορώντας την ελληνική πλευρά ότι παρουσιάζει την Τουρκία ως στόχο στα σενάρια της άσκησης.

Παράλληλα η εφημερίδα, με τίτλο: «Σκανδαλώδη πόζα στο πιλοτήριο» επιτίθεται στον Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα, Τζέφρι Πάϊατ, λόγω της φωτογραφίας που ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, εικονίζοντάς τον μέσα σε πιλοτήριο μαχητικού αεροσκάφους F-16 στο πλαίσιο της Ημέρας Διακεκριμένων Επισκεπτών της άσκησης «Ηνίοχος 21».

Thank you to @HQUSAFEAFAF for showing me breathtaking views of Greece from the cockpit of an F-16! We proudly join Greece & 6 other countries for #INIOCHOS21 showcasing Greece’s unique geostrategic position & our expanding defense partnership which continues to reach new heights. pic.twitter.com/Pt9YzJSsSC

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) April 20, 2021