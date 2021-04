Σε μια παραληρηματική ανάρτηση από τον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter προχώρησε ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνιών της Προεδρίας της Τουρκίας, Φαχρετίν Αλτούν, στην οποία ανέφερε ότι η Ελλάδα αποτελεί καταφύγιο για τρομοκρατικές οργανώσεις.

Συγκεκριμένα ο Φαχρετίν Αλτούν με ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter προχώρησε σε ευθεία επίθεση κατά της Ελλάδος για υπόθαλψη τρομοκρατών που προετοιμάζουν ακόμη και βομβιστικές επιθέσεις εναντίον της Τουρκίας, λίγα 24ωρα πριν την προγραμματισμένη συνάντηση του Νίκου Δένδια με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Greece harbors terrorist organizations, including PKK.

From a supposed refugee camp inside the EU, the terrorists plot attacks (incl. suicide bombings) against Türkiye, a NATO ally – just as actual refugees are left for dead in the Aegean.

It’s time to end Greece’s impunity! pic.twitter.com/gKLs9QVtqG

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 9, 2021