Ο θρύλος του NBA, Ντένις Ρόντμαν, αποκάλυψε σε αμερικανική τηλεοπτική εκπομπή, ότι στο παρελθόν ζήτησε σε ραντεβού την Ιβάνκα Τραμπ, για να μην πάρει ούτε απάντηση από την κόρη του πρώην προέδρου των ΗΠΑ.

Ο Ντένις Ρόντμαν τόνισε ότι προσέγγισε την μέχρι πρόσφατα σύμβουλο του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο, το 2005 και πριν αυτή παντρευτεί, αλλά έφαγε… χυλόπιτα.

«Την είχα φλερτάρει πριν από τον γάμο της με τον Τζάρεντ Κούσνερ το 2005. Αλλά εκείνη μόλις της ζήτησα να βγούμε, απλά γέλασε» υποστήριξε ο Ρόντμαν, ο οποίος στο παρελθόν είχε υπάρξει ζευγάρι με πολλές διάσημες, μεταξύ των οποίων η Μαντόνα και η Κάρμεν Ηλέκτρα.

Ο θρυλικός παίκτης των Chicago Bulls μίλησε ξανά και για τη σχέση του με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, τονίζοντας ότι είχαν… παρτάρει μαζί στην πρωτεύουσα Πιονγκγιανγκ, παρέα με “βότκα και καυτές γυναίκες”.

