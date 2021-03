Η βασίλισσα Ελισάβετ, ηλικίας 94 ετών, πραγματοποίησε την πρώτη εξόρμησή της εκτός του Κάστρου του Ουίνδσορ, μετά τον εμβολιασμό της κατά της covid-19 και συναντήθηκε με πιλότους, τους οποίους ρώτησε εάν «καταδιώκουν τους Ρώσους».

Χωρίς να φοράει μάσκα, η Ελισάβετ τίμησε τα 100 χρόνια της πολεμικής αεροπορίας της Αυστραλίας, με μια επίσκεψη σε στρατιωτικό μνημείο στη νότια Αγγλία.

Σε συνομιλία που είχε με τον διοικητή μιας μοίρας σχετικά με τα καθήκοντά του, τον ρώτησε εάν «τον έχουν στείλει να καταδιώξει τους Ρώσους».

«Αυτό είναι σωστό, κυρία, διασκεδάζουμε πολύ!» απάντησε ο στρατιωτικός.

Britain’s Queen Elizabeth carried out her first face-to-face engagement this year, two days after the country’s lockdown was eased https://t.co/uG8t37uq7g pic.twitter.com/JQckCnwL0r

— Reuters (@Reuters) March 31, 2021