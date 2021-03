Διαδικτυακή εκδήλωση για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση οργάνωσε ο Λευκός Οίκος, στην οποία συμμετείχαν περισσότερα από 100 μέλη της Ελληνοαμερικανικής κοινότητας.

Την εκδήλωση συντόνισε η ελληνικής καταγωγής εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τζεν Ψάκη, με τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να απευθύνεται στους ομογενείς, λέγοντας: «βλέπω την οθόνη και βλέπω πολλούς καλούς φίλους».

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στην τηλεφωνική συζήτηση που είχε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι θα έρθει να τον επισκεφτεί στην Ουάσιγκτον όταν θα το επιτρέψει ο κοροναϊός.

Μάλιστα, δεν έκρυψε την επιθυμία του για την οικοδόμηση μιας ακόμα ισχυρότερης σχέσης για τη προώθηση των κοινών συμφερόντων που έχουν οι ΗΠΑ με την Ελλάδα, σημειώνοντας πως αυτό ήταν το βασικό θέμα που συζήτησε με τον πρωθυπουργό.

«Υπό τη κυβέρνηση μου, θα είμαστε όσο πιο κοντά γίνεται. Σας το υπόσχομαι αυτό. Έχω δεσμευτεί να οικοδομήσουμε μια ισχυρότερη εταιρική σχέση από ό,τι ήδη έχουμε και να προωθήσουμε τα κοινά μας συμφέροντα. Αυτό ήταν το βασικό θέμα για το οποίο μιλήσαμε με τον πρωθυπουργό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με τη φράση «δεν το έχω εγκαταλείψει ακόμα», ο Τζο Μπάιντεν έκανε ειδική αναφορά στο Κυπριακό, καθώς υπενθύμισε ότι είχε συνεργαστεί για παρά πολλά χρόνια πάνω στο συγκεκριμένο θέμα με τον γερουσιαστή και στενό του φίλο Πολ Σαρμπάνη.

«Ο Πολ με ενέπλεξε όταν προσπαθούσαμε να δούμε πως θα χειριστούμε την Κύπρο εδώ και πολλά χρόνια. Δεν το έχω ακόμα εγκαταλείψει (το Κυπριακό)», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στους Έλληνες ομογενείς. Μεταξύ των παρευρισκόμενων ήταν ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος και οι βουλευτές Ντίνα Τάιτους, Τζον Σαρμπάνης και Γκας Μπιλιράκης, καθώς και ο λομπίστας Μάικ Μάνατος, ο οποίος πήρε ανοιχτή πρόσκληση από τον πρόεδρο για να τον επισκεφτεί, ο πατήρ Αλέξανδρος Καρλούτσος, ο Γιώργος Τσούνης και άλλα εξέχοντα στελέχη της ελληνοαμερικανικής κοινότητας.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν εξέφρασε την λύπη του που δεν κατάφερε να φιλοξενήσει τους ομογενείς στην παραδοσιακή εκδήλωση που γίνεται κάθε χρόνο στον Λευκό Οίκο, λέγοντας «σας υπόσχομαι, το επόμενο έτος, με την πανδημία πίσω μας, θα έχουμε μια σημαντική γιορτή».

Κυριάκος Μητσοτάκης και Τζο Μπάιντεν επαναβεβαίωσαν τον στρατηγικό χαρακτήρα της συνεργασίας Ελλάδος και ΗΠΑ για την ασφάλεια και την ευημερία στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου κατά την διάρκεια τηλεφωνικής τους επικοινωνίας αργά χθες το βράδυ.

Η επικοινωνία των δύο ηγετών, που διήρκεσε γύρω στα 30 λεπτά, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος.

Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του Γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού, ο Τζο Μπάιντεν τόνισε ότι σήμερα η Ελλάδα είναι ένας κρίσιμος σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, με ενεργή δράση για την ειρήνη και την ευημερία στις περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου, της Μαύρης Θάλασσας και των Δυτικών Βαλκανίων υπογραμμίζοντας τη σημασία της αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών, με αιχμή τη φιλοξενία των αμερικανικών δυνάμεων στη Σούδα.

Από την πλευρά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον κ. Μπάιντεν για την εκλογή του εκφράζοντας την ετοιμότητα της Ελλάδας για στενή συνεργασία με τις ΗΠΑ στα διεθνή φόρα, με στόχο την προάσπιση των κοινών αξιών των δύο χωρών, με έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα και την καταπολέμηση της Κλιματικής αλλαγής.

Ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε προσωπικά τον Αμερικανό πρόεδρο για τη συνεπή υποστήριξη της Ελλάδας, ενώ τόνισε ότι στη διαχρονική σχέση των δύο χωρών η ελληνοαμερικανική κοινότητα λειτουργεί ως γέφυρα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κατά τη συνομιλία των δύο ηγετών, που πραγματοποιήθηκε σε εξαιρετικό κλίμα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ συνεχάρη τον Πρωθυπουργό για τη συμπλήρωση των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση, τονίζοντας ότι τα ίδια ιδανικά της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας ενέπνευσαν και την Αμερικανική Επανάσταση και συνεχίζουν να ενώνουν τους δυο λαούς.

Υπογράμμισε, δε, ότι ο λαός των Ηνωμένων Πολιτειών γιορτάζει σήμερα τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης ως επιστέγασμα της ιστορικής φιλίας μεταξύ των δύο εθνών.

Ο κ. Μπάιντεν, εξέφρασε, μάλιστα, την προσωπική του προσήλωση στη φιλία αυτή στη διάρκεια της πολιτικής του σταδιοδρομίας και εξήρε την ελληνοαμερικανική κοινότητα, με την οποία έχει στενότατες σχέσεις, για τη συνεισφορά της στην πρόοδο και την ευημερία των ΗΠΑ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ για τις ευχές του και υπογράμμισε τη σημασία τους για το σύνολο του Ελληνισμού.

Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός είχε επισημάνει σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «μετά το πέρας των εργασιών του Ευρωπαικού Συμβουλίου είχα μία θερμή και εποιδομητική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν. Συζητήσαμε εκτενώς τους κοινούς δεσμούς ανάμεσα στα έθνη μας, με αφορμή την 200ή επέτειο από την Ελληνική Επανάσταση, αλλά και τη σημασία της διαρκούς ενίσχυσης της συνεργασίας μας».

Following the #EUCO, I had a warm and constructive phone call with @POTUS. We discussed at length the common ties between our two nations, on the occasion of the Bicentennial of the Greek Revolution, as well as the importance of the continuous strengthening of our partnership.

