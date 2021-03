Ο ελληνικής καταγωγής καλλιτέχνης Αλέξης Χριστοδούλου– πρώην κάτοικος Κέιπ Τάουν και νυν κάτοικος Άμστερνταμ – έγινε ο τελευταίος 3D καλλιτέχνης, με ταυτότητα cult στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που πώλησε αρχιτεκτονικά σχέδιά του σε διαδικτυακή δημοπρασία NFT.

Με τίτλο «Homesick», η σειρά των έργων που πωλήθηκαν αποτελείτο από εννιά βίντεο ονειρικών τοπίων οι οποίοι γίνονται ένα με το δομημένο ή το φυσικό περιβάλλον· κάθε ένα ήταν συνδεδεμένο με ένα NFT (non-fungible token) για να βεβαιώνεται η αυθεντικότητά του με χρήση τεχνολογίας blockchain.

Η πώληση της συλλογής, μέσω της crypto αγοράς τέχνης Nifty Gateway, απέφερε συνολικά σχεδόν 340.000 δολάρια.

«Αυτός ο χώρος είναι κάτι το εντελώς καινούργιο και την τελευταία εβδομάδα “τά ‘χει παίξει”» είπε, μιλώντας στο Dezeen, ο Αλέξης Χριστοδούλου.

«Νομίζω ότι υπάρχει σ’ αυτό μια αίσθηση απόλυτης αναστάτωσης που κάνει τον κόσμο να θέλει ένα κομμάτι του» πρόσθεσε.

«Πιστεύω ότι είναι μια τόσο μεγάλη ευκαιρία να κάνεις κάτι χωρίς πελάτη, κάτι που αυτό το ίδιο να πληρώσει τον εαυτό του» εξήγησε.

«Κάποιοι κάνουν εκατομμύρια αλλά εγώ το βλέπω σαν μια ευκαιρία να κάνεις λίγη – τόσο αναγκαία – έρευνα και ανάπτυξη ανάμεσα σε συναντήσεις με πελάτες για διαφημιστική καμπάνια και σε δουλειές που κάνουμε στο στούντιο».

Η πρώτη του πώληση NFT περιλάμβανε τρία μοναδικά έργα ενώ τα υπόλοιπα έργα πωλήθηκαν ως σειρές πέντε ή 150 «αντιτύπων».

Η συλλογή εξερευνούσε την ιδέα της εστίας και την επιθυμία να κάνεις τρέλες στην εξοχή ενόσω είσαι καθηλωμένος μέσα.

«Η σύζυγός μου κι εγώ προσφάτως μετακομίσαμε από το Κέιπ Τάουν στο Άμστερνταμ καθώς ο κόσμος κατέβαζε και πάλι ρολά. Και οι δυο αισθανόμαστε νοσταλγία, αλλά ως επί το πλείστον έχουμε βαρεθεί να είμαστε σπίτι» εξομολογήθηκε ο ίδιος όπως αναφέρει το ΑΠΕ, κάνοντας λογοπαίγνιο με το «homesick» και το «sick of being at home».

Στο «Deadlines», ένα από τα μοναδικά έργα της σειράς που πωλήθηκε, ένας εξοπλισμός εργασίας – καρέκλα, γραφείο, λάπτοπ – έχει μετατοπιστεί σε ένα κομμάτι πάγου που επιπλέει με φόντο έναν ουρανό με σύννεφα σε παστέλ χρώματα να περνούν.

Σε άλλα, ένα καναπές έχει βουλιάξει σε ένα μαύρο, με ηφαιστειογενές πέτρωμα οροπέδιο· μια λιμνούλα ανάμεσα σε βραχώδεις πλαγιές που πυργώνονται· ένας παράλογα ροζ υγρότοπος με μια μπανιέρα στο κέντρο του.

Στον λογαριασμό του Alexis Christodoulou στο Instagram μπορεί κανείς να απολαύσει τις δημιουργίες του καλλιτέχνη με τον μεγάλο αριθμό followers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

