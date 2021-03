Την περασμένη Δευτέρα, συμπληρώθηκαν εξήντα χρόνια από την εμφάνιση του εμβληματικού Jaguar E-type στην Έκθεση Αυτοκινήτου της Γενεύης το 1961.

Για να εορτάσει την αδαμάντινη επέτειο, η αυτοκινητοβιομηχανία εμφανίζει 12 «ανακατασκευές» αυτών των σπορ αυτοκινήτων – σε έξι δυάδες – με πηγή έμπνευσης το αρχικό κουπέ μοντέλο 9600 HP και το αρχικό κόνβερτιμπλ μοντέλο 77 RW.

Οι ειδικοί στην Jaguar πιστά ανακατασκεύασαν και βελτίωσαν τα 12 μοντέλα της E-Type Collection. Γκρι το χρώμα στο εξωτερικό και μαύρο εσωτερικό στα έξι 9600 HP.

Τα έξι 77 RW είναι καθρέφτης του αρχικού μοντέλου· πράσινο χρώμα στο εξωτερικό και πράσινο σουέντ δέρμα στο εσωτερικό.

Αναμνηστικό λογότυπο για τα 60 χρόνια κοσμεί το σήμα του αυτοκινήτου, το πώμα του ρεζερβουάρ, την πινακίδα του σασί και το καντράν του ταχύμετρου.

Από ξύλο οξιάς – σε ανοιχτό χρώμα – το τιμόνι του αυτοκινήτου, με κόρνα από χρυσό 24 καρατίων, όπως ακριβώς στα αρχικά μοντέλα του 1961. Οι αριθμοί 1961-2021 διακοσμούν το ταμπλό.

Κάθε μοντέλο έχει μια κεντρική κονσόλα (ή, τεμπέλη ή, υποβραχιόνιο) σχεδιασμένη και σκαλισμένη από τον καλλιτέχνη Johnny Dowell – γνωστόν στον καλλιτεχνικό κόσμο ως King Nerd.

Για τη δημιουργία του καθενός χαρακτικού στο χέρι απαιτήθηκαν περισσότερες από 100 ώρες.

Το χαρακτικό στο κουπέ απεικονίζει τη διαδρομή που πήρε ο οδηγός Bob Berry και περιλαμβάνει τη φράση «I thought you’d never get here» θυμίζοντας την αντίδραση του ιδρυτή της Jaguar Sir Williams Lyons, με το που έφτασε στη Γενεύη.

Αντιστοίχως, το χαρακτικό στο κόνβερτιμπλ απεικονίζει όπως αναφέρει το ΑΠΕ τη διαδρομή που πήρε ο Norman Dewis κατευθυνόμενος την τελευταία στιγμή προς Ελβετία και περιλαμβάνει τις οδηγίες του Sir Williams Lyons προς τον Dewis: «Drop everything and bring the open top E-type over».