Η εξαιρετικά δημοφιλής μίνι σειρά του Netflix “The Queen’s Gambit”, με πρωταγωνίστρια μια ορφανή υπερταλαντούχα σκακίστρια, πρόκειται να γίνει μιούζικαλ.

Τα δικαιώματα του ομώνυμου μυθιστορήματος του 1983 στο οποίο βασίστηκε η σειρά απέκτησε πρόσφατα η εταιρεία ψυχαγωγίας Level Forward και- αν και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ακόμη- όλα δείχνουν πως η μουσικοθεατρική εκδοχή του Queen’s Gambit προορίζεται για τη σκηνή του Μπρόντγουεϊ.

Η τηλεοπτική προσαρμογή του μυθιστορήματος από το Netflix ήταν μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του τελευταίου έτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας, περισσότεροι από 62 εκατομμύρια λογαριασμοί παρακολούθησαν την σειρά τον πρώτο μήνα της κυκλοφορίας της.

Η πρωταγωνίστρια του Queen’s Gambit, Anya Taylor-Joy απέσπασε Χρυσή Σφαίρα και Βραβείο Critics Choice για τον ρόλο της ως Beth Harmon.

«Είναι προνόμιο για τη Level Forward να είναι εκείνη που θα φέρει το Queen’s Gambit στη σκηνή μέσω της αγαπημένης και διαχρονικής τέχνης του μουσικού θεάτρου», δήλωσε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Level Forward, Adrienne Becker τονίζοντας τη σημασία που έχει η αφήγηση μιας τέτοιου είδους ιστορίας εν μέσω των σύγχρονων αγώνων για ισότητα.

