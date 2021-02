Ο μεγάλος αριθμός των κρουσμάτων, με την Αττική να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις, έχουν οδηγήσει του λοιμωξιολόγους να εκτιμούν πως το lockdown θα χρειαστεί να επεκταθεί πέραν των 2,5 εβδομάδων.

Την ίδια στιγμή, μεγάλη ανησυχία προκαλεί και η αυξητική τάση παρουσιάζουν τα λύματα καθώς το ιικό φορτίο του κοροναϊού της Αττικής παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα, με τα κρούσματα να υπολογίζονται μεταξύ 80.000 και 90.000 στην Αττική.

Μάλιστα, ο κ. Θωμαΐδης τόνισε ότι αναμένει αύξηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία μετά την εφαρμογή του lockdown, και κορύφωση του αριθμού των κρουσμάτων μέσα στο επόμενο 15νθήμερο.

Στη συνέχεια, θα ξεκινήσει η πτώση των δεικτών, που στην αρχή θα είναι σημαντική και στη συνέχεια βασανιστικά αργή.

Σχετικά με το ενδεχόμενο παράτασης του lockdown πέραν της 28ης Φεβρουαρίου, τόνισε ότι η προηγούμενη εμπειρία έδειξε ότι χρειάστηκαν πέντε εβδομάδες.

Πάντως την παράταση του lockdown δεν αποκλείουν ούτε μέλη της κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα ο υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βόριδης, μιλώντας για το ενδεχόμενο παράτασης του lockdown, τόνισε ότι «Δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει την παράταση του lockdown. Παρακολουθούμε την εξέλιξη της πανδημίας για να πάρουμε αυτές τις αποφάσεις, η οποία δεν μπορεί να προβλεφθεί. Εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την τήρηση των μέτρων. Μέχρι τις 28/02 η εκτίμηση είναι ότι θα πάμε έτσι, και μετά τις 28/02 θα δούμε αν θα γίνει νέα παράταση ή αν θα μπορούμε να προχωρήσουμε κάπως με το άνοιγμα της οικονομίας».

«Είναι δύσκολο το άνοιγμα – κλείσιμο. Είναι πιο εύκολο να τα κλείσεις όλα, ή να τα αφήσεις όλα ανοιχτά. Αλλά και τα δύο αυτά έχουν πολύ κακά αποτελέσματα. Το κλείσιμο σε όλα είναι καταστροφικό για την οικονομία. Το άνοιγμα σε όλα οδηγεί σε εκατόμβες νεκρών. Η προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση είναι μια σύνθετη δράση που προσπαθεί αν βρει την ισορροπία. Για αυτό και μόλις το επιτρέπει η πανδημία, αλλάζουν και τα μέτρα», τόνισε ο ίδιος σχετικά με τις δυσκολίες που δημιουργεί η εφαρμογή του συστήματος «ακορντεόν» στην οικονομία και την κοινωνία γενικότερα.

«Μαγική συνταγή δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει εγχειρίδιο. Γίνεται μια προσέγγιση που προσπαθούμε να βρούμε τις καλύτερες λύσεις. Και τα σχολεία πρέπει να ανοίξουν. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, αντικειμενικά», πρόσθεσε ο κ. Βορίδης στο ίδιο θέμα.

Ανησυχία για αύξηση σε εισαγωγές και διασωληνωμένους

Όσον αφορά την επιδημιολογική κατάσταση στην Αττική, όπως είπε ο επίκουρος καθηγητής Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθήνας, κ. Γκίκας Μαγιορκίνης, ο αριθμός των διαγνώσεων την τελευταία εβδομάδα εξακολούθησε να δείχνει σημεία σημαντικής αύξησης σε ποσοστό 20%-30%, το οποίο ωστόσο είναι σαφώς μικρότερο από το 50% που παρατηρήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα.

Αυτό δείχνει ότι τα ήπια επιδημιολογικά μέτρα που λήφθηκαν τις προηγούμενες εβδομάδες, έχουν ήδη δείξει αποτελεσματικότητα και έχουν επιβραδύνει την επέκταση της επιδημίας.

Η διάμεση ηλικία των νέων κρουσμάτων είναι τα 43 έτη. Επιπλέον, η νοσηρότητα είναι αυξημένη στην ηλικιακή ομάδα μεταξύ 20 και 60 ετών, δηλαδή στους πολίτες με τη μεγαλύτερη κινητικότητα, εκτίμησε η ειδικός.

Ωστόσο, έχουν υποχωρήσει οι νέες διαγνώσεις στην ηλικιακή ομάδα των 65 και άνω σε πανελλαδικό επίπεδο, γεγονός που αποτυπώνεται στις νοσηλείες και μειώνει τη νοσηρότητα και τη θνητότητα.



Νοσηλεύονται σχεδόν 2.000 άτομα με λοίμωξη covid-19, εκ των οποίων οι 1.400 σε απλές κλινικές και οι 566 σε Μονάδες (ΜΕΘ, ΜΑΦ, ΜΕΛ κα.). Από αυτούς τους τελευταίους, οι 293 είναι διασωληνωμένοι. Η αύξηση των νοσηλευόμενων οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε περαιτέρω επιβάρυνση τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, κατά τη διάρκεια των επόμενων δυο τριών εβδομάδων.

«Ήδη μέσα στην εβδομάδα που μας πέρασε αυξήθηκε ο ρυθμός των νέων διασωληνώσεων κατά 67% και έφτασε τους 109 συνολικά την εβδομάδα αυτή, ενώ την προηγούμενη ήταν μόλις 67 οι διασωληνώσεις» είπε χαρακτηριστικά η κυρία Παπαευαγγέλου.

Σε lockdown τύπου Αττικής η Αχαΐα και η Εύβοια: Όλα τα μέτρα που ισχύουν – Το ωράριο των καταστημάτων

Υπενθυμίζεται πως μετά την Αττική και η Αχαΐα και η Εύβοια μπαίνουν από σήμερα σε καθεστώς αυστηρού lockdown σε μία προσπάθεια να ανακοπεί η πορεία της πανδημίας η οποία μπορεί να επιβαρύνει δίχως προηγούμενο το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Η ζωή των κατοίκων στις περιοχές αυτές αλλάζει ριζικά, όπως συνέβη και στην Αττική από την Πέμπτη, καθώς μία σειρά από δραστηριότητες αναστέλλονται, αλλάζει το πλαίσιο σχετικά με το ωράριο της απαγόρευσης κυκλοφορίας ενώ και τα όποια καταστήματα παραμένουν ανοιχτά προσαρμόζουν αντίστοιχα και το ωράριό τους.

Όπως ανακοινώθηκε την Παρασκευή κατά την ενημέρωση από τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Χαρδαλιά, οι δύο περιοχές (εκτός της Σκύρου) θεωρούνται ως πολύ αυξημένου κινδύνου, την ώρα που η Αχαΐα εμφανίζει 732 ενεργά κρούσματα, από 206 στις 30 Ιανουαρίου και η Εύβοια 501 από 256. Εξαιρετικά αυξημένο είναι το φορτίο στη Χαλκίδα με σχεδόν τετραπλάσιο αριθμό νέων κρουσμάτων σε σχέση με το μέσο όρο της επικράτειας.

Τα μέτρα που ισχύουν στις πολύ αυξημένου κινδύνου περιοχές είναι τα ίδια που ισχύουν και στην Αττική.

Τα σχολεία κλείνουν και η τηλεκπαίδευση καθίσταται υποχρεωτική για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ αναστέλλεται η λειτουργία των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών (με εξαίρεση την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς που λειτουργούν δια ζώσης στους Δήμους Θήρας και Μυκόνου, καθώς και τα σχολεία ειδικής αγωγής).

Την ίδια ώρα, ενώ στην Αττική η απαγόρευση κυκλοφορίας αφορά τις ώρες 21:00 – 05:00 τις καθημερινές και 18:00 – 05:00 τα Σαββατοκύριακα, σε Εύβοια και Αχαΐα η απαγόρευση από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 5 το πρωί ισχύει για όλες τις μέρες. Μοναδική εξαίρεση γίνεται στην μετακίνηση για λόγους υγείας, για λόγους εργασίας και για την σύντομη βόλτα κατοικιδίου γύρω από την μόνιμη κατοικία.

Επίσης, αναστέλλεται η λειτουργία του λιανεμπορίου, των κομμωτηρίων και των κουρείων, των κέντρων αισθητικής, καθώς και των υπηρεσιών διαιτολογίας και διαιτολογικών μονάδων, των υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος, αλλά και των ΚΤΕΟ και των πρακτορείων ΟΠΑΠ. Αναστέλλεται επίσης η λειτουργία των δικαστηρίων. Δεν επιτρέπεται η τέλεση κάθε είδους λειτουργιών και ιεροπραξιών παρουσία πιστών στους χώρους λατρείας, με εξαίρεση τις κηδείες, καθώς και η ατομική προσευχή.

Ανοιχτά παραμένουν μόνο τα σούπερ μάρκετ, τα καταστήματα τροφίμων, βενζινάδικα και τα φαρμακεία. Τα καταστήματα εστίασης λειτουργούν όπως και σε όλη την χώρα με την μέθοδο του take away και το delivery. Όσον αφορά το take away, υπενθυμίζεται ότι αυτό δεν αποτελεί αυτοτελή λόγο μετακίνησης.

Την γλίτωσε η Θεσσαλονίκη – Η σύγκριση στα λύματα που προβληματίζει

Την ίδια ώρα η Θεσσαλονίκη τη «γλίτωσε» χτες από το σκληρό, καθολικό lockdown, ωστόσο τα πρώτα στοιχεία από τα λύματα προβληματίζουν, αλλά δεν χαρακτηρίζονται ανησυχητικά.

Συγκεκριμένα μικρή αυξητική τάση παρουσιάζει το ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα λύματα της Θεσσαλονίκης, το οποίο εδώ και μία εβδομάδα μετράται πλέον σε καθημερινή βάση από τη διεπιστημονική ομάδα επιδημιολογίας λυμάτων του ΑΠΘ σε συνεργασία με την ΕΥΑΘ. Η στενή επιδημιολογική επιτήρηση στα αστικά υγρά απόβλητα αποσκοπεί στην πιο έγκαιρη ανίχνευση της διασποράς του ιού στην κοινότητα, αλλά επίσης αυξάνει το επίπεδο ακρίβειας των υπολογισμών. Έτσι, η ημερήσια διακύμανση του ιικού φορτίου της τελευταίας εβδομάδας, μετά τον απαραίτητο περιβαλλοντικό εξορθολογισμό των μετρήσεων, επιβεβαιώνει το νέο επίπεδο επιδημιολογικού συναγερμού στην πόλη από τις αρχές του Φεβρουαρίου, αλλά μέχρι τώρα καταδεικνύει μόνο μικρή αύξηση.

Συγκεκριμένα, η μέση τιμή των μετρήσεων της Τετάρτης 10/2 και της Πέμπτης 11/2 είναι αυξημένη κατά περίπου 15% σε σύγκριση με τη μέση τιμή της Δευτέρας 8/2 και Τρίτης 9/2 και όπως φαίνεται στο διάγραμμα που παρουσιάζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ το ιικό φορτίο είναι στα επίπεδα που βρισκόταν μεταξύ 26 και 28 Οκτωβρίου, πριν τη μεγάλη επιδημιολογική έξαρση.

Αυξητική μεν αλλά ήπια τάση στα λύματα της Θεσσαλονίκης

«Η τάση είναι μεν αυξητική, αλλά παρατηρούμε πως από τη μία μέρα στην επόμενη αποτυπώνεται προς το παρόν ήπια. Ωστόσο, ακόμη κι αν δεν υπήρχε αυτή η μικρή αύξηση θα χρειαζόμασταν τις μετρήσεις ολόκληρης της επόμενης εβδομάδας πριν μιλήσουμε για τάση σταθεροποίησης», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης του ΑΠΘ και επιστημονικά υπεύθυνος της ερευνητικής ομάδας καθ. Νίκος Παπαϊωάννου, εξηγώντας πως «επειδή η πανδημία -λόγω των μεταλλαγμένων στελεχών του ιού και σειράς άλλων παραμέτρων- είναι σε πορεία έξαρσης, με την καθημερινή επιτήρηση στα λύματα στοχεύουμε να ανιχνεύσουμε έγκαιρα ενδεχόμενη έντονα αυξητική τάση, πριν αυτή γίνει εκθετική, ώστε να εξασφαλιστεί πολύτιμος χρόνος στην Πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς, που λαμβάνουν τις αποφάσεις για την αντιμετώπιση της κατάστασης».

«Είναι πολύ κρίσιμη αυτή η περίοδος, μέχρι να βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες και να προχωρήσει το πρόγραμμα εμβολιασμών, που θα θωρακίσει το δημόσιο σύστημα υγείας. Γι’ αυτό τώρα χρειαζόμαστε περισσότερη πληροφορία, περισσότερες μετρήσεις», πρόσθεσε ο πρύτανης του ΑΠΘ.

Τη μεγιστοποίηση της ακρίβειας των καθημερινών μετρήσεων εξασφαλίζει ένας πολύ εξελιγμένος πολυαισθητήρας, που μετρά ευαίσθητες φυσικοχημικές παραμέτρους των εισερχομένων αστικών λυμάτων στην έξοδο του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για εξειδικευμένο όργανο που βοηθά στην όλη διαδικασία της δειγματοληψίας, μεταδίδοντας πληροφορία με τηλεμετρία στα εργαστήρια της ΕΥΑΘ και του ΑΠΘ, πριν οποιαδήποτε παράμετρος του δείγματος αλλοιωθεί –από τη στιγμή της λήψης του και στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τη μεταφορά του στο εργαστήριο. Το σύστημα προμηθεύτηκε η ΕΥΑΘ, που από την στιγμή που ξεκίνησε το ερευνητικό έργο, τον Μάρτιο του 2020, συνδράμει και υποστηρίζει επιστημονικά και υλικοτεχνικά την ομάδα του ΑΠΘ.

«Εμβαθύνοντας τη συνεργασία με το ΑΠΘ στο θέμα της ανίχνευσης του SARS-CoV-2 προχωρήσαμε στην απόφαση να προμηθευτούμε αυτό το πολύ εξελιγμένο όργανο. Παράλληλα αποφασίσαμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία εγκατάστασης δειγματοληπτών και σε επιμέρους σημεία του πολεοδομικού συγκροτήματος, έτσι ώστε να μπορούμε να προσδιορίσουμε χωρικά, σε επιμέρους περιοχές της πόλης, το ύψος του ιικού φορτίου», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο καθηγητής Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ και πρόεδρος της ΕΥΑΘ ‘Αγις Παπαδόπουλος, προσθέτοντας ότι «είμαστε σε συνεχή επαγρύπνηση σε ό,τι να κάνει με την πανδημία και έχουμε εντείνει τα μέτρα ασφαλείας για το προσωπικό μας και τους συναλλασσόμενους καταναλωτές».

Αρκουμανέας: Πολύτιμο εργαλείο η επιδημιολογία λυμάτων σε καταστάσεις πανδημίας

Η διεπιστημονική ομάδα του ΑΠΘ συμμετέχει στο Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων, τη δημιουργία του οποίου ανακοίνωσε την Πέμπτη 11/2 ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), με στόχο την ανίχνευση και ποσοτικοποίηση του ιού SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα πόλεων στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Πελοποννήσου και Κρήτης.

Στο Εθνικό Δίκτυο, το οποίο συντονίζει ο ΕΟΔΥ, συμμετέχουν εκτός από τη διεπιστημονική ομάδα του ΑΠΘ το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του Τμήματος Χημείας του ΕΚΠΑ, το Εργαστήριο Υγιεινής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, τα Περιφερειακά Εργαστήρια Δημόσια Υγείας του ΕΟΔΥ στη Θεσσαλία και την Κρήτη καθώς και το Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (ΚΕΔΥ) του ΕΟΔΥ.

«Η επιδημιολογία των λυμάτων αποτελεί πλέον διεθνώς ένα πολύτιμο εργαλείο έγκαιρης διάγνωσης και παρακολούθησης της διασποράς του ιού σε καταστάσεις πανδημίας», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Παναγιώτης Αρκουμανέας, εξηγώντας ότι «η γεωγραφική κατανομή των Εργαστηρίων του Δικτύου θα διασφαλίσει την εργαστηριακή επιτήρηση στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας αλλά ταυτόχρονα θα υπάρχει η δυνατότητα για διενέργεια ελέγχων σε οποιοδήποτε σημείο της Επικράτειας παρατηρείται έξαρση κρουσμάτων».

«Τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα αποτελέσουν σημαντικούς δείκτες του μεγέθους του ιικού φορτίου στην κοινότητα, ενώ οι μεταβολές στις συγκεντρώσεις του ιού SARS-CoV-2 που θα καταγράφονται, θα λειτουργούν ως σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για την άμεση και στοχευμένη λήψη αποφάσεων από τις Αρχές Δημόσιας Υγείας», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, προσθέτοντας ότι μετά το πέρας της πανδημίας COVID-19 «το δίκτυο θα επεκτείνει τις δράσεις του στην παρακολούθηση άλλων λοιμωδών παραγόντων, γονιδίων ανθεκτικότητας σε χημειοθεραπευτικά σχήματα (π.χ. αντιβιοτικά), επικίνδυνων χημικών, ναρκωτικών και άλλων φαρμακευτικών ουσιών».

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι η Πολιτεία προχώρησε σε αυτό το βήμα, δείχνοντας εμπράκτως ότι αξιολογεί σοβαρά τα αποτελέσματα που θέτει από την αρχή της πανδημίας στη διάθεσή της η ερευνητική κοινότητα της επιδημιολογίας λυμάτων. Από την περασμένη ‘Ανοιξη είχαμε επισημάνει την αναγκαιότητα και σκοπιμότητα της δημιουργίας μιας τέτοιας εθνικής υποδομής. Για την ομάδα του Αριστοτελείου είναι τιμή η συνεργασία με συναδέλφους ερευνητές και από άλλα Πανεπιστήμια και φορείς, ώστε όλοι μαζί να συνδράμουμε στην τεκμηρίωση των αποφάσεων που λαμβάνονται, παρέχοντας αξιόπιστα επιστημονικά δεδομένα», τόνισε από την πλευρά του ο πρύτανης του ΑΠΘ.