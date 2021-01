Έντεκα μεταλλωρύχοι που είχαν παγιδευτεί για 14 ημέρες στις υπόγειες στοές χρυσωρυχείου στην Κίνα έπειτα από έκρηξη διασώθηκαν σήμερα, μετέδωσε το κινεζικό κρατικό δίκτυο CCTV.

Εικόνες που μεταδόθηκαν δείχνουν τα σωστικά συνεργεία να βγάζουν το πρωί στην επιφάνεια από φρεάτιο στο ορυχείο τον πρώτο μεταλλωρύχο που διασώθηκε.

Ο μεταλλωρύχος αυτός ήταν εξαιρετικά αδύναμος, αναφέρει το CCTV στην σελίδα του στο Weibo. Τα σωστικά συνεργεία τύλιξαν τον άνδρα, ο οποίος ανταποκρινόταν ελάχιστα, σε μια κουβέρτα προτού διακομιστεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Μέσα στις επόμενες λίγες ώρες 10 μεταλλωρύχοι από διαφορετικό τομέα του χρυσωρυχείου, οι οποίοι τροφοδοτούνταν με τρόφιμα και άλλες προμήθειες από τα σωστικά συνεργεία την περασμένη εβδομάδα, ανασύρθηκαν στο έδαφος.

Ο ένας από αυτούς ήταν τραυματισμένος. Σε εικόνες που προβλήθηκαν κάποιοι από τους υπόλοιπους που διασώθηκαν από τον τομέα αυτόν φαίνονται να περπατάνε, υποστηριζόμενοι από μέλη των σωστικών συνεργείων, προτού μπουν σε ασθενοφόρα για να διακομιστούν στο νοσοκομείο.

Miracle of life: A Chinese miner has been rescued two weeks after being trapped hundreds of meters underground in Shandong Province. #GLOBALink pic.twitter.com/NXmX7oooJd

— China Xinhua News (@XHNews) January 24, 2021