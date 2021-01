Τα σωστικά συνεργεία υπολογίζουν ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον άλλες δύο εβδομάδες για να απεγκλωβίσουν τους μεταλλωρύχους που έχουν παγιδευτεί στις υπόγειες στοές ενός χρυσωρυχείου εδώ και 12 ημέρες στην Κίνα έπειτα από έκρηξη, παρά την συνέχιση και σήμερα των εντατικών προσπαθειών για το άνοιγμα φρεατίων για να τους προσεγγίσουν, σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Συνολικά 22 μεταλλωρύχοι που εργάζονταν σε χρυσωρυχείο στην επαρχία Σαντόνγκ, στην ανατολική Κίνα, παγιδεύτηκαν στις στοές του στις 10 Ιανουαρίου έπειτα από έκρηξη που προκάλεσε τον αποκλεισμό των εξόδων και την διακοπή της επικοινωνίας μαζί τους.

Ένας μεταλλωρύχος υπέκυψε αυτήν την εβδομάδα στα τραύματα που είχε υποστεί, ενώ 10 βρίσκονται παγιδευμένοι σε βάθος περίπου 580 μέτρων και έχουν τηλεφωνική επικοινωνία με τα σωστικά συνεργεία. Οι διασώστες δεν έχουν καταφέρει ωστόσο να επικοινωνήσουν με τους υπόλοιπους 11 εργάτες που βρίσκονταν στο ορυχείο την ώρα που σημειώθηκε η έκρηξη και αγνοείται η τύχη τους.

Οι επιχειρήσεις για το άνοιγμα φρεατίων περιπλέκονται από την γεωλογική δομή του εδάφους, το οποίο συνίσταται από πετρώματα που είναι ιδιαίτερα σκληρά για να σπάσουν σαν τον γρανίτη, σύμφωνα με το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

China has deployed professional rescue teams and dozens of medical personnel to try to save 12 miners trapped underground for 10 days after an explosion in a gold mine in northern China’s Shandong province, state media reported https://t.co/vefSVZxO9X pic.twitter.com/SwYMdwNkvq — Reuters (@Reuters) January 20, 2021

«Τα εμπόδια είναι πολύ μεγάλα. Θα χρειαστούμε τουλάχιστον 15 ημέρες επιπλέον, μπορεί και περισσότερο για να μπορέσουμε να φτάσουμε στους μεταλλωρύχους», δήλωσε στο δίκτυο ο Γκονγκ Χαϊτάο, αναπληρωτής διευθυντής της υπηρεσίας επικοινωνιών των τοπικών αρχών.

Χάρη σε ένα μεταλλικό σύρμα που κατέβασαν μέσω διόδου που άνοιξαν, τα σωστικά συνεργεία έχουν καταφέρει να προμηθεύσουν με τρόφιμα, φάρμακα και τηλέφωνα την ομάδα των 10 μεταλλωρύχων που έχει εγκλωβιστεί 580 μέτρα κάτω από το έδαφος. Αυτοί έχουν ως εκ τούτου μπορέσει να ανακτήσουν δυνάμεις.

At least 12 of 22 miners trapped by a blast at a gold mine in China are alive pic.twitter.com/rt6lGXlF2J — SCMP News (@SCMPNews) January 18, 2021

Για να μπορέσουν να τους βγάλουν, τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν τώρα να διευρύνουν ένα από τα φρεάτια, ενώ ήδη σκάβουν για να ανοίξουν κι άλλα.

Το CCTV μετέδωσε σήμερα εικόνες από τις επιχειρήσεις των σωστικών συνεργείων.

Η ομάδα των 10 παγιδευμένων μεταλλωρύχων προσπάθησε να εντοπίσει τους άλλους που αγνοούνται χρησιμοποιώντας λέιζερ και μεγάφωνα, αλλά χωρίς επιτυχία μέχρι στιγμής, μετέδωσε το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Watch: #Miners trapped underground in eastern #China for more than one week after a blast at a gold mine have managed to send up a note to rescuers, the local government says.https://t.co/SN3a1PkDJO pic.twitter.com/vgbrq0EET3 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) January 18, 2021

Οι διασώστες έχουν κατεβάσει ανιχνευτές παρουσίας και διαλύματα θρεπτικών ουσιών και σε άλλους τομείς του χρυσωρυχείου σε μια προσπάθεια να τους εντοπίσουν.

Μολονότι η ασφάλεια των ορυχείων έχει βελτιωθεί σαφώς τις τελευταίες δεκαετίες, ατυχήματα συνεχίζουν να συμβαίνουν τακτικά στην Κίνα, όπου οι κανονισμοί δεν εφαρμόζονται μερικές φορές.

Τον Δεκέμβριο 23 εργάτες έχασαν τη ζωή τους σε ανθρακωρυχείο της Σονγκίνγκ, στη νοτιοδυτική Κίνα.

Πηγή: ΑΜΠΕ