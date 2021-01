Διάσταση απόψεων σε μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων φαίνεται πως υπήρξε στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έλαβε χώρα μέσω τηλεδιάσκεψης.

Με τη συνεδρίαση να ολοκληρώνεται λίγο πριν τις 12 ώρα Ελλάδος, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις, ευρωπαίος αξιωματούχος τον οποίο επικαλείται το Politico, μεταφέρει πως οι 27 ηγέτες της ΕΕ δεν συμφώνησαν σε ό,τι αφορά στο πιστοποιητικό εμβολιασμού, το οποίο αποτελεί πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη ούτως ώστε να λάβει ώθηση η βιομηχανία του τουρισμού.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, προς το παρόν, κι ενώ η ανοσία που υπάρχει βρίσκεται σε πολύ χαμηλό επίπεδο, οι ηγέτες αποφάσισαν ότι τα πιστοποιητικά εμβολιασμού πρέπει να θεωρούνται αποκλειστικά ως ιατρικά έγγραφα και να μην χρησιμοποιούνται για ταξιδιωτικούς λόγους. Σημειώνεται πως ορισμένες χώρες απαιτούν από τους ταξιδιώτες που φθάνουν να έχουν αρνητικό τεστ κοροναϊού.

Το ζήτημα έθεσε εκ νέου στην τηλεδιάσκεψη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αποσαφηνίζοντας ότι σε πρώτη φάση το ζητούμενο είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την τυποποίηση της μορφής του. Αυτό προκειμένου να έχει γίνει η κατάλληλη προεργασία, ώστε η Ευρώπη να είναι έτοιμη να συζητήσει τη χρήση του όταν θα έχει πια αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό των ευρωπαίων πολιτών που θα έχουν εμβολιαστεί.

Παράλληλα, παρά τις παροτρύνσεις χωρών όπως η Γερμανία να υπάρξει ταξιδιωτική απαγόρευση που θα αφορά στις τρίτες χώρες με υψηλό ιικό φορτίο προερχόμενο από μεταλλάξεις, οι «27» προσανατολίζονται να περιορίσουν τα μη απαραίτητα ταξίδια, εάν είναι εφικτό, αλλά να αποφύγουν το κλείσιμο των συνόρων.

Όπως μεταφέρει ευρωπαίος αξιωματούχος, συναίνεση για την αποφυγή κλεισίματος των συνόρων επήλθε σχετικά νωρίς στην τηλεδιάσκεψη. Οι αρχηγοί των κρατών – μελών της ΕΕ είναι αποφασισμένοι να αποφύγουν να επαναλάβουν ορισμένα από τα λάθη που έκαναν κατά τις πρώτες εβδομάδες της πανδημίας πέρυσι.

Πρωταρχικός στόχος, σύμφωνα με τον αξιωματούχο, είναι να διατηρηθούν τα σύνορα ανοιχτά, ενώ ενδέχεται να επιβληθούν αυστηρότεροι περιορισμοί στα μη απαραίτητα ταξίδια με την ελπίδα να επιβραδυνθεί η εξάπλωση του ιού.

Κατά τα λοιπά, παμψηφεί υιοθετήθηκε η πρόταση για θέσπιση κοινού πλαισίου στη χρήση των rapid test και την αμοιβαία αναγνώριση των τεστ αυτών για τον κοροναϊό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αυτό, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του Συμβουλίου της ΕΕ, είναι βασικό για την αντιμετώπιση της διάδοσης του κοροναϊού και συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

EU countries agreed on a common framework for:

✅ use of rapid antigen tests

✅ mutual recognition of rapid antigen and RT-PCR tests

🧪 Testing remains a key pillar in controlling and mitigating the #COVID19 pandemic.

Discover more: https://t.co/2ZUlti4J6h pic.twitter.com/VcXi0gZeUn

— EU Council (@EUCouncil) January 21, 2021