Σύμφωνα με δημοσιογράφο της εφημερίδας Sun, μια γυναίκα ονόματι Τζόντι Τόμσον, η οποία κέρδισε το περίφημο κερί «This Smells Like My Vagina» της Γκουίνεθ Πάλτροου μέσω διαδικτυακού κουίζ, ήρθε αντιμέτωπη με μια δυσάρεστη έκπληξη.

Συγκεκριμένα, το κερί «με άρωμα αιδοίου» που κέρδισε εξερράγη όταν το άναψε στο σπίτι της βγάζοντας φλόγες και προκαλώντας πανδαιμόνιο.

Αν και το άρθρο δεν αναφέρει τα ερωτήματα ούτε και τις σωστές απαντήσεις του κουίζ, αυτό που γνωρίζουμε είναι πως το κερί πωλείται από τον ιστότοπο Goop της Γκουίνεθ Πάλτροου έναντι 75 δολαρίων ενώ το άρωμά του περιγράφεται «αστείο, θαυμάσιο, σέξι και υπέροχα απροσδόκητο».

Όπως μας ενημερώνει και πάλι το Goop, το κερί είναι φτιαγμένο μεταξύ άλλων από «γεράνι, περγαμόντο, κέδρο και τριαντάφυλλο», τέσσερα πράγματα που δεν θα συναντήσει κανείς υπό κανονικές συνθήκες σε ένα αιδοίο.

Ας επιστρέψουμε όμως στο περιστατικό της έκρηξης. Μετά την επιτυχία της στον διαγωνισμό, το κερί έφτασε στο σπίτι της νικήτριας αλλά η συνέχεια δεν ήταν πολύ αστεία, ούτε σέξι, ούτε υπέροχη.

Λίγο αφού η Τόμσον άναψε το κερί, σύμφωνα με την περιγραφή της: «Το κερί εξερράγη και έβγαζε τεράστιες φλόγες ενώ κομμάτια πετάγονταν παντού».

«Δεν έχω ξαναδεί τίποτα παρόμοιο, ολόκληρο το πράγμα φλεγόταν και έκαιγε τόσο που δεν μπορούσα να το πιάσω. Ήταν κόλαση μέσα στο δωμάτιο» είναι μια ακόμα ατάκα που η Sun μετέφερε με απόλυτη σοβαρότητα.

«Τελικά καταφέραμε να το ελέγξουμε και το πετάξαμε έξω από την μπροστινή πόρτα του σπιτιού» συνέχισε η Τόμσον, αναφερόμενη πάντα στο κερί.

Καθώς δεν υπάρχει βίντεο που να αποδεικνύει τι πραγματικά συνέβη, κάποιοι χρήστες του Twitter προσέφεραν τις δικές τους εκδοχές για τα γεγονότα:

the lady walking into her apartment when her gwyneth paltrow vagina candle exploded pic.twitter.com/ShRTDQOBW2 — v (@soberkravitz) January 18, 2021

when you’re getting ready for bed but forget about your gwyneth paltrow vagina candle: pic.twitter.com/Xlx1k4HvvH — 𝖒𝖆𝖗𝖎𝖔 (@LeUgly) January 18, 2021

Relaxing with a nice Goop vagina candle. pic.twitter.com/cjJBUBJ4Ea — Ironically Bravo (@IronicallyBravo) January 19, 2021

Fun Marvel Easter Egg: Gwyneth Paltrow is actually kicking one of her vagina candles at Aldrich Killian in the finale of Iron Man 3 pic.twitter.com/XV0hY8Jnu7 — KYLE (@ItsKyleEm) January 18, 2021