Περνώντας φέτος αναγκαστικά πολύ περισσότερο χρόνο μέσα στο σπίτι σε σχέση με πριν αρχίσαμε να σκεφτόμαστε τρόπους για να κάνουμε πιο ευχάριστο το περιβάλλον μας.

Μικρές αλλαγές και προσθήκες μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας και όλο και περισσότεροι από εμάς επενδύουμε στην διακόσμηση του σπιτιού που πλέον είναι και χώρος εργασίας, διασκέδασης, χαλάρωσης κ.ο.κ.

Οι τάσεις που οι ειδικοί προβλέπουν ότι θα επικρατήσουν μέσα στη νέα χρονιά πηγάζουν από τις νέες ανάγκες της τωρινής κατάστασης και μας δίνουν έμπνευση για να κάνουμε τον χώρο μας λίγο ωραιότερο.



Η μόδα με τα έπιπλα παλαιότερων δεκαετιών, και ιδιαίτερα της περιόδου ’30-’60 συνεχίζεται δριμύτερη.

This 24 square meter Sydney apartment has a sense of luxury and refinement way beyond its size. Realigning the bathroom and kitchen created a long living and dining zone, and a screened sleeping alcove, both oriented to the view.https://t.co/HmnzdVPLoA

— Never Too Small (@nvtsmall) September 16, 2019