Το φεστιβάλ «Unreal City» που παρουσιάζει εικαστικά έργα επαυξημένης πραγματικότητας στήθηκε αρχικά στις όχθες του Τάμεση, στις αρχές του περασμένου μήνα αλλά, καθώς το Λονδίνο βρίσκεται τώρα ξανά σε lockdown, η διοργάνωση μεταφέρεται πλέον στα σπίτια μας.

Acute Art & Dazed Media bring London’s biggest public festival of AR to your HOME 🏡- https://t.co/jFe5MFkAWt @AcuteArt @DazedMedia #unrealcity @fyKAWS @olafureliasson pic.twitter.com/Mj7X5febmT

— FAD (@worldofFAD) January 12, 2021