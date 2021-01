Culture Live

«Το Βιβλίο της Αστεγίας», η πρώτη graphic novel από άστεγους

Ένα «ειλικρινές, οδυνηρό και αποκαλυπτικό» βιβλίο που αφηγείται τις ιστορίες 18 διαφορετικών αστέγων κυκλοφόρησε από τη λονδρέζικη οργάνωση αγαθοεργιών Accumulate-The Art School for the Homeless: Στις 160 σελίδες του «The Book of Homelessness» συγκεντρώνονται κολάζ, εικονογραφήσεις, κόμικ, ποιήματα και πρόζα που προέκυψαν στη διάρκεια μιας τρίμηνης σειράς μαθημάτων.