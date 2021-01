Συγκίνηση και θλίψη έχει προκαλέσει η αεροπορική τραγωδία που σημειώθηκε στην Ινδονησία το μεσημέρι του Σαββάτου.

Το Boeing 737 – 500 της Sriwijaya Air συνετρίβη λίγα λεπτά μετά την απογείωση του. Οι έρευνες στην περιοχή της τραγωδίας συνεχίζονται, αλλά οι ελπίδες για ανεύρεση επιζώντων εξανεμίζονται όσο περνούν οι ώρες.

Στο αεροπλάνο επέβαιναν 62 άνθρωποι (50 επιβάτες-μεταξύ των οποίων και 10 παιδιά- και 12 μέλη του πληρώματος), σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών της Ινδονησίας Μπούντι Κάρια.

Το αεροσκάφος, που εκτελούσε πτήση εσωτερικού από την Τζακάρτα στο Ποντιάνακ, στο νησί Βόρνεο, χάθηκε από τα ραντάρ λίγα λεπτά μετά τις 14.30, τοπική ώρα (9.40 ώρα Ελλάδας). Η υπηρεσία Flightradar24, η οποία καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τις πτήσεις των εμπορικών αεροσκαφών, ανέφερε στο Twitter ότι η πτήση SJ182 «έχασε πάνω από 10.000 πόδια ύψος σε λιγότερο από ένα λεπτό, περίπου 4 λεπτά μετά την απογείωσή της από την Τζακάρτα».

Ψαράδες που μίλησαν στο CNNi ανέφεραν πως την ώρα που το αεροσκάφος «αγνοούνταν» άκουσαν μια ισχυρή έκρηξη και ξαφνικά δημιουργήθηκε ένα κύμα. «Άκουσα μια πολύ δυνατή έκρηξη. Νόμιζα πως είναι βόμβα ή πολύ δυνατός κεραυνός» λέει στο CNN ο Hendrik Mulyadi, ενώ συνάδελφός του περιέγραψε τον θόρυβο σαν μια «βόμβα που έσκαγε στο νερό».

«Ήταν πολύ κοντά μας, τα θραύσματα σχεδόν χτύπησαν το σκάφος μας» δήλωσε ο ψαράς Solihin στο BBC. Πολλοί κάτοικοι της περιοχής, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο, δήλωσαν πως έχουν βρει αντικείμενα τα οποία πιστεύουν πως είναι κομμάτια του αεροπλάνου.

