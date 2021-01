Οι υπηρεσίες πολιτικής αεροπορίας της Ινδονησίας έχασαν την επαφή με ένα αεροσκάφος της εταιρείας Sriwijaya Air λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Τζακάρτα, σήμερα, μετέδωσαν τα τοπικά ειδησεογραφικά μέσα.

Πρόκειται για την πτήση SJ182 και το αεροπλάνο πρόκειται για ένα Boeing 737-500.

Το αεροπλάνο έχασε περισσότερα από 10.000 πόδια υψόμετρο σε λιγότερο από ένα λεπτό, ανέφερε ο ιστότοπος FlightRadar24.

Η εταιρεία Sriwijaya ανέφερε ότι συλλέγει πληροφορίες για την πτήση αυτή προτού να προβεί σε κάποια ανακοίνωση.

Το αεροπλάνο που απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Soekarno-Hatta μετέφερε 59 επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων πέντε παιδιών και ενός μωρού, ανέφερε η ινδονησιακή εφημερίδα Republika.

Είχε προορισμό στο Ποντιάνακ, την επαρχιακή πρωτεύουσα του Δυτικού Καλιμαντάν.

Sriwijaya Air flight #SJ182 lost more than 10.000 feet of altitude in less than one minute, about 4 minutes after departure from Jakarta. https://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/MAVfbj73YN

While I’m hoping for the best, but I have to be realistic.

This… DOES NOT look good at all. #PKCLC #SJ182 #SriwijayaAir pic.twitter.com/nlOsWUCKs1

— Gerry Soejatman (@GerryS) January 9, 2021