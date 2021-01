Διήμερη επίσκεψη στην Άγκυρα πραγματοποιεί σήμερα και αύριο ο Έντι Ράμα, επικεφαλής αντιπροσωπείας της Αλβανικής κυβέρνησης ύστερα από πρόσκληση του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι -σύμφωνα με το ΑΜΠΕ- τα Τίρανα δεν εξέδωσαν ανακοίνωση για την επίσκεψη του πρωθυπουργού της Αλβανίας στην Τουρκία, όπου σήμερα ο Έντι Ράμα έγινε δεκτός από τον Ταγίπ Ερντογάν στο προεδρικό μέγαρο, ενώ υπογράφτηκαν και τρεις συμφωνίες, στους τομείς της υγείας, του πολιτισμού και των υποδομών.

Η τουρκική πλευρά υποσχέθηκε στους αλβανούς αξιωματούχους ότι σύντομα θα ανοίξει στα Τίρανα παράρτημα του Πολυτεχνείου Άγκυρας.

Ωστόσο πληροφορίες θέλουν το βασικό μενού των συνομιλιών να περιλαμβάνει και άλλα αμιγώς ελληνικού ενδιαφέροντος θέματα όπως η επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στο Ιόνιο Πέλαγος στα 12 μίλια και η κατασκευή οικιών στους σεισμόπληκτους του Δυρραχίου του 2019, όπως υποσχέθηκε ο Ερντογάν.

Το Anadolu Agency αναφέρει ότι ο Ράμα θα ταξιδέψει στην Αγκυρα κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Το τούρκικο δημοσίευμα υπογραμμίζει ότι επίκεντρο των συναντήσεων μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών θα είναι οι περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων Αλβανίας – Τουρκίας.

«Επί του παρόντος, τα δύο ανοιχτά ζητήματα μεταξύ Τουρκίας και Αλβανίας είναι η κατασκευή ορισμένων οικιών για τους κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν από τον σεισμό, υπόσχεση της Τουρκίας, καθώς και η θαλάσσια συμφωνία με την Ελλάδα, η οποία βασικά επηρεάζει περισσότερο τους Τούρκους» σημειώνει η abcnews.al.

Υπενθυμίζεται ότι Ελλάδα και Αλβανία έχουν συμφωνήσει να προσφύγουν στη Χάγη για τον ορισμό των μεταξύ τους θαλάσσιων ζωνών ενώ χτες ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Έντι Ράμα, χωρίς πάντως να δοθούν περαιτέρω πληροφορίες για το ακριβώς περιεχόμενο των συνομιλιών.

«Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας, Έντι Ράμα, συζητήσαμε για τις πρόσφατες περιφερειακές εξελίξεις» είχε περιοριστεί να γράψει στο twitter ο Νίκος Δένδιας.

