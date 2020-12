Η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόσι, δήλωσε σήμερα πως το Σώμα θα ψηφίσει στις 28 Δεκεμβρίου για να παρακάμψει το βέτο που άσκησε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στον αμυντικό προϋπολογισμό, τον Νόμο Εξουσιοδότησης Εθνικής Αμυνας (NDAA), για το οικονομικό έτος 2021.

Στ0ν επίμαχο νόμο περιλαμβάνονται και οι αμερικανικές κυρώσεις κατά της Τουρκίας για την απόκτηση του ρωσικού αντιπυραυλικού συστήματος S-400.

Οπως μεταδίδει το ΑΠΕ, η δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής σε ανακοίνωσή της τόνισε πως το βέτο Τραμπ είναι «ενέργεια απίστευτης απερισκεψίας που βλάπτει τα στρατεύματά μας» και θέτει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Ο ρεπουμπλικάνος απερχόμενος πρόεδρος ανακοίνωσε λίγο νωρίτερα πως έθεσε βέτο στον NDAA, όπως άλλωστε είχε προαναγγείλει, επειδή δεν περιλαμβάνει «κρίσιμης σημασίας μέτρα για την εθνική ασφάλεια, περιλαμβάνει διατάξεις που δεν σέβονται τους βετεράνους μας και τη στρατιωτική ιστορία μας και αντικρούει τις προσπάθειες της κυβέρνησής μου να θέσει πρώτη την Αμερική σε ό,τι αφορά στην εθνική ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική».

Στο μήνυμά του προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον νόμο «δώρο προς την Κίνα και τη Ρωσία».

THE BIGGEST WINNER OF OUR NEW DEFENSE BILL IS CHINA!. I WILL VETO!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2020