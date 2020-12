Η μοναδική ήπειρος που παρέμενε μέχρι πρότινος αλώβητη στην πανδημία, η Ανταρκτική, πλέον μετρά τα πρώτα κρούσματα.

Η εστία του νέου κοροναϊού εντοπίστηκε σε στρατιωτική βάση της Χιλής, όπως ενημέρωσε ο στρατός της λατινοαμερικάνικης χώρας.

Συνολικά, «36 άνδρες» διαγνώστηκε πως έχουν προσβληθεί από τον SARS-CoV-2, εκ των οποίων 26 είναι στρατιωτικοί και 10 «πολίτες», εργαζόμενοι σε εταιρεία στην οποία είχε ανατεθεί με σύμβαση «να εκτελέσει προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης» στη βάση Μπερνάρντο Ο’ Χίγκινς Ρικέλμε, διευκρινίζεται σε ανακοίνωση του επιτελείου.

Covid reaches ANTARCTICA: 36 people stationed at a Chilean research base catch the disease – meaning it has now spread to every continent.

