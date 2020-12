Τα πάντα για να αποχωρήσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα από τους Χιούστον Ρόκετς φαίνεται πως κάνει ο Τζέιμς Χάρντεν που συνεχίζει να συμπεριφέρεται σαν… μικρό παιδί.

Αυτή τη φορά ο σούπερ σταρ των «ρουκετών» τα έβαλε με τον ρούκι της ομάδας, Τζέισον Τέιτ, με τους δύο παίκτες να έχουν έναν αρκετά έντονο διάλογο κατά τη διάρκεια της προπόνησης.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα «The Athletic», ο «μούσιας» το πήγε ένα βήμα παραπέρα, αφού φέρεται να πέταξε και τη μπάλα πάνω στον νεαρό παίκτη των Ρόκετς.

Πλέον ο σύλλογος του Τέξας θα κοιτάξει να… ξεφορτωθεί άμεσα τον Χάρντεν, καθώς το γυαλί έχει ραγίσει και δεν πρόκειται να κολλήσει ξανά για τις δύο πλευρές.

Rockets players’ early signs of tension in recent days included James Harden throwing a basketball at a rookie, setting the stage for Houston to tip off the season on Wednesday.

