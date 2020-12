Ένα βίντεο από τις ΗΠΑ, που προκαλεί σοκ, δίνει στη δημοσιότητα η βρετανική «The Sun».

Στο βίντεο, το οποίο έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στις ΗΠΑ, έναν προπονητή αμερικανικού ποδοσφαίρου να χτυπά κατά την διάρκεια αγώνα ένα 9χρονο παιδάκι.

Το βίαιο περιστατικό σημειώθηκε στη Τζόρτζια την περασμένη Δευτέρα (7/12) και έχει γίνει viral στα social media.

Μάλιστα, ο άνδρας τον κατονομάζουν ως Γκερέλ Γουίλιαμς, εκτός από προπονητής στην παιδική ομάδα Savannah Gators, εργάζεται και στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, απ’ όπου απολύθηκε.

Η αμερικανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου νέων, όπως αναφέρει η «The Sun», τον απέβαλλε δια βίου από το αγώνισμα, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειές του «πλήρη παραβίαση» του κώδικα λειτουργίας, που απαγορεύει κάθε μορφής βίας.

Από την πλευρά του ο Γουίλιαμς ζήτησε δημοσίως συγγνώμη για τη συμπεριφορά του μέσω ανάρτησης στο Facebook.

«Ζητώ συγγνώμη. Δεν υπάρχει δικαιολογία για τις πράξεις μου. Ελπίζω να με συγχωρήσεις, όπως και οι γονείς σου» έγραψε ο άντρας.

Someone shared this with me. It was on their Facebook page. Supposedly happened in Florida during some championships during the past week. Anyone know disposition? Should’ve been arrested . . . . . Absolutely, totally uncalled for. We have to rid sports of “coaches” like this. pic.twitter.com/X57VMr7Rfe

— Chris Fore (@CoachFore) December 9, 2020