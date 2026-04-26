«Άδειοι δίσκοι» – Νέες καταγγελίες για έλλειψη τροφίμων στο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln

Στα όχι και τόσο ήρεμα τον τελευταίο καιρό νερά της Μέσης Ανατολής πλέει το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln. Ωστόσο, το πλήρωμα δεν έχει να αντιμετωπίσει μόνο τους εξωτερικούς κινδύνους της περιοχής, αλλά και την έλλειψη τροφίμων, όπως φαίνεται σε φωτογραφίες.

Όπως φαίνεται σε νέες εικόνες που ήρθαν τις τελευταίες ημέρες στο φως της δημοσιότητας, οι μερίδες φαγητού που σερβίρονται στους ναύτες και τους στρατιώτες που βρίσκονται στο USS Abraham Lincoln, δεν είναι οι ενδεδειγμένες, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις.

Σύμφωνα με τον Gerald D. Givens Jr., πρώην στρατιωτικό και ιδρυτή της «Raleigh Boots On The Ground» – μίας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης που υποστηρίζει τις οικογένειες των στρατιωτικών, «αυτό ήταν το φαγητό ενός από τους ναύτες μας και έχει χάσει 7,7 κιλά».

Φωτογραφίες – ντοκουμέντα

Σε μία φωτογραφία που ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα ο Gerald D. Givens Jr. Φαίνεται ένα εξαιρετικά λιτό και ελλειπές γεύμα που όπως αναφέρει σερβιρίστηκε σε έναν από τους ναύτες στο αεροπλανοφόρο.

Όπως βλέπει κανείς, υπάρχει στον δίσκο ένα καλαμάκι με κρέας και πιπεριές και λίγα ζυμαρικά. Σύμφωνα με τους χρήστες των social media, είναι χαρακτηριστικό ότι οι άδειες θήκες στον δίσκο είναι περισσότερες από τις χρησιμοποιημένες.

Σε άλλη φωτογραφία απεικονίζει το πρωινό του ναύτη, το οποίο αποτελείται από δύο βραστά αυγά και μία μικρή ποσότητα χυλού. Και σε αυτή την περίπτωση, οι άδειες θέσεις του δίσκου τραβούν αμέσως όλα τα βλέμματα.

«Πώς φροντίζουμε τους ανθρώπους που φροντίζουν εμάς»

Ο Gerald, ο οποίος έχει εκφράσει ανοιχτά τη διαφωνία του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, και τον υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, έλαβε την περασμένη εβδομάδα αυτές τις φωτογραφίες από μια φίλη του, της οποίας ο γιος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln στη Μέση Ανατολή.

«Μου έστειλε σήμερα αρκετές φωτογραφίες μια οικογένεια που γνωρίζω και σέβομαι βαθιά. Όλα τα παιδιά τους έχουν φορέσει τη στολή αυτής της χώρας. Ο πατέρας τους είναι βετεράνος εν αποστρατεία. Πρόκειται για μια οικογένεια που έχει προσφέρει σε αυτή τη χώρα περισσότερα από όσα θα προσφέρουν οι περισσότεροι άνθρωποι ποτέ. Μοιράζομαι μόνο μία από αυτές τις φωτογραφίες, αλλά είδα αρκετά για να ξέρω ότι δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό» ανέφερε.

«Ζητάμε από αυτούς τους νέους άνδρες και γυναίκες να επιχειρούν σε μερικά από τα πιο επικίνδυνα και απαιτητικά περιβάλλοντα στη Γη. Περιμένουμε πειθαρχία, συγκέντρωση, δύναμη και ετοιμότητα ανά πάσα στιγμή. Περιμένουμε από αυτούς να φέρουν το βάρος της ασφάλειας αυτής της χώρας στους ώμους τους. Και αυτό είναι το καύσιμο που τους δίνουμε; Πρόκειται για κάτι πιο σημαντικό από έναν δίσκο, πρόκειται για το πώς φροντίζουμε τους ανθρώπους που φροντίζουν εμάς» πρόσθεσε.

«Δεν πρόκειται για παράπονα. Πρόκειται για υπευθυνότητα. Δεν μπορούμε να ζητάμε αριστεία από τα μέλη των ενόπλων δυνάμεών μας, ενώ αποδεχόμαστε τη μετριότητα στον τρόπο που τους φροντίζουμε», υπογράμμισε ο Gerald D. Givens Jr.

Όπως υπογράμμισε ο απόστρατος στρατιωτικός, που έχει εμπειρία από γεύματα στον στρατό από την εποχή που υπηρετούσε, υπάρχει ένα σημαντικό ερώτημα για τα γεύματα στο αεροπλανοφόρο: «υπάρχει ένα πρότυπο και με βάση αυτές τις φωτογραφίες αναρωτιέται αν τηρείται αυτό το πρότυπο».

«Γιατί πίσω από κάθε στολή υπάρχει μια οικογένεια όπως αυτή. Γονείς που θυσιάστηκαν. Ένας πατέρας που έχει ήδη υπηρετήσει. Παιδιά που ακολούθησαν τα βήματά του. Μια οικογένεια που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα κάθε φορά που το ζήτησε αυτή η χώρα. Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να διασφαλίσουμε ότι τρέφονται σωστά, υποστηρίζονται σωστά και εκτιμώνται σωστά» συμπλήρωσε.

Την ίδια ώρα, το Πεντάγωνο έχει αρνηθεί οποιαδήποτε υπόνοια για έλλειψη τροφίμων στα πλοία που βρίσκονται στην εμπόλεμη ζώνη, ενώ αρνήθηκαν να σχολιάσουν τις νέες φωτογραφίες από το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln.