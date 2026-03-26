Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που έφυγε το αεροπλανοφόρο «USS Gerald R. Ford» από τη Σούδα

Μπορεί να ειπώθηκε και να γράφτηκε ότι η αιτία της εσπευσμένης αναχώρησης του αμερικανικού αεροπλανοφόρου «USS Gerald R. Ford» από τη Σούδα για την Κροατία ήταν οι αντιδράσεις, τα συλλαλητήρια και οι διαμαρτυρίες στην πόλη των Χανιών, ωστόσο, ο κύριος λόγος είναι εντελώς διαφορετικός.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, το αμερικανικό αεροπλανοφόρο αναχώρησε για το Σπλιτ της Κροατίας, καθώς εκεί υπάρχει η νατοϊκή βάση Lora, όπου μπορούν να γίνουν εξειδικευμένες εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών από τη πυρκαγιά στο χώρο των πλυντηρίων και το χώρο κατάκλισης του πληρώματος.

Πρόκειται για μία κρίσιμη εγκατάσταση για τις επιχειρήσεις του Κροατικού Ναυτικού και φιλοξενεί περιοδικά κοινές στρατιωτικές ασκήσεις του ΝΑΤΟ.

Ωστόσο, ο βασικός λόγος που μεταβαίνει εκεί το “Ford” είναι γιατί υποστηρίζει στις εγκαταστάσεις της πολυεθνικές επιχειρήσεις εκπαίδευσης και ασφάλειας, ενώ από το 2021 έχει εγκαινιαστεί και μία εγκατάσταση εκπαίδευσης και παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών μηχανικών υψηλού επιπέδου. Και αναφέρουμε υψηλού επιπέδου γιατί εκεί μπορούν να γίνουν επισκευές σε πυρηνοκίνητα πλοία, όπως τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα, σε μέγιστο επίπεδο ασφάλειας.

Να σημειωθεί τέλος ότι η Βάση της Lora λειτουργεί ως βασικό κροατικό λιμάνι στην Αδριατική, διευκολύνοντας την ασφάλεια στη θάλασσα και τη συνεργασία με τον Έκτο Στόλο των ΗΠΑ.