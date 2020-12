Μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ με πρωταγωνιστή τον Νίκολας Κέιτζ και καλεσμένους πολλούς ακόμα διάσημους έρχεται στο Netflix για να αφηγηθεί την ιστορία πίσω από τις δημοφιλέστερες βρισιές.

Εκτός από τον 56χρονο βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό στη σειρά συμμετέχουν διάσημοι καλεσμένοι όπως η Σάρα Σίλβερμαν, ο Τζιμ Τζέφρις και ο χιπ χοπ καλλιτέχνης Open Mike Eagle.

Την παραγωγή της σειράς έχει αναλάβει η εταιρία του Γουίλ Φέρελ, Funny or Die και η πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη για τις 5 Ιανουαρίου.

Nicholas Cage is hosting @NetflixIsAJoke’s new series History of Swear Words and, well… this should give you a good idea of what to expect pic.twitter.com/51V7PCzY6Q

— Netflix (@netflix) December 9, 2020