Συναγερμός έχει σημάνει στην πόλη Τρίερ της δυτικής Γερμανίας καθώς αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς, με την αστυνομία να ανακοινώνει πως υπάρχουν δύο νεκροί και αρκετοί τραυματίες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν αρκετοί τραυματίες.

Ο οδηγός έχει συλληφθεί από την αστυνομία, ενώ δεν έχουν γίνει σαφείς λεπτομέρειες του περιστατικού.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας καθώς και ασθενοφόρα, ενώ έχει αποκλειστεί η περιοχή.

Η αστυνομία έχει ζητήσει από τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

Για την ώρα δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση των τραυματιών.​

#BREAKING 🚨 Car plows into pedestrians in the city of Trier, Germany, at least one dead and multiple injured. The driver had been arrested.

BREAKING: Police say several people have been injured after being hit by a car in a pedestrian zone in the western German town of Trier.

Police are asking people to avoid the area. pic.twitter.com/26y8tAg7ps

