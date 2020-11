Επεισόδια σημειώνονται κατά την δεύτερη ημέρα καταμέτρησης των ψήφων στις Αμερικανικές εκλογές, σε Μινεσότα και Πόρτλαν.

Σύμφωνα με τον Guardian και το Fox 9, στην Μινεσότα η αστυνομία έχει παγιδεύσει διαδηλωτές σε κεντρικό δρόμο, την ώρα που αυτοί προσπαθούσαν να φωνάξουν συνθήματα, με σκοπό να καταμετρηθούν όλοι οι ψήφοι.

Η απόφαση Τραμπ να προσφύγει για τα αποτελέσματα σε τουλάχιστον τρεις Πολιτείες, έχει ξεσηκώσει τον κόσμο σε διάφορες πόλεις της χώρας, όπως το Σικάγο, η Νέα Υόρκη, η Βαλτιμόρη κ.α.

Στην Μινεσότα έχουν γίνει τουλάχιστον 500 συλλήψεις αναφέρει ρεπόρτερ του Fox 9.

Οι διαδηλωτές είναι κυρίως μέλη του κινήματος Black Lives Matter, αλλά και από γκρουπ για το κλίμα, την δικαιοσύνη και την μετανάστευση, οι οποίοι, όπως αναφέρει, διαδήλωναν ειρηνικά.

Στο Πόρτλαντ την ίδια ώρα έχουν γίνει προσαγωγές, καθώς υπήρξαν βανδαλισμοί από ομάδα νεαρών που έσπαγε τζαμαρίες σε καταστήματα.

Demonstrators have been stuck on 94 for at least an hour, police not letting them exit. Police say they’re all under arrest. Unclear what’s going to happen to the 500+ people. pic.twitter.com/uKqTIjeQ53

— Karen Scullin FOX9 (@kscullinfox9) November 5, 2020