Δυο νεκρούς από τον φονικό -όπως εξελίχθηκε- σεισμό που ταρακούνησε τη Σάμο το μεσημέρι της Παρασκευής, μετράει η χώρα μας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ, δυο παιδιά καταπλακώθηκαν μετά από κατάρρευση τοίχου στο νησί, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για ένα αγόρι και ένα κορίτσι 17 ετών, τα οποία επέστρεφαν από το σχολείο στο σπίτι τους. Τα δύο παιδιά περνούσαν από ένα στενό δρόμο της πόλης και ο σεισμός προκάλεσε την πτώση ενός τοίχου, με αποτέλεσμα να τα καταπλακώσει.

Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου της Σάμου, Νίκο Στεφανή ο αριθμός των τραυματιών από τη σεισμική δόνηση φτάνει στους οκτώ.

Όπως τόνισε ο διοικητής, λίγη ώρα πριν έφτασαν τα ασθενοφόρα από τη δυτική πλευρά του νησιού μεταφέροντας τρεις ακόμα τραυματίες.

«Οι πιο πολλοί τραυματίες είναι μεγάλων ηλικιών και κανείς δεν γνωρίζει ακόμα το συνολικό αριθμό των τραυματιών» σημείωσε ο κ. Στεφανής.

Παράλληλα, ο διοικητής του νοσοκομείου της Σάμου ανέφερε πως το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά, χωρίς προβλήματα και πως δεν έχει χρειαστεί να υποβληθεί κανείς από τους τραυματίες σε χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτο ο σεισμός διήρκησε 15 δευτερόλεπτα και έγινε αισθητός από την Κρήτη μέχρι και την Αθήνα και από τα νησιά του Αιγαίου μέχρι τη Θεσσαλία.

Το επίκεντρο εντοπίζεται βόρεια της Σάμου σε θαλάσσιο χώρο και το εστιακό βάθος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι περίπου 2 χιλιόμετρα, πρόκειται δηλαδή για επιφανειακό σεισμό.

O σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός και την Αττική η οποία «χόρευε» στους ρυθμούς του Εγκέλαδου. Φαίνεται να ήταν ο κύριος σεισμός αλλά οι επιστήμονες λένε ότι θα υπάρξουν πολλοί μετασεισμοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη Σάμο μέχρι στιγμής πέντε άτομα έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο της Σάμου με ελαφρά ορθοπεδικά τραύματα. Ακόμα πέντε άτομα πήγαν στο Κέντρο Υγείας, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησαν.

Κάτοικος του νησιού μιλώντας στον ΣΚΑΪ ανέφερε ότι την ώρα του σπιτιού έσπαγαν γυαλικά, καθρέφτες, ενώ σύμφωνα με τον Γιώργο Αυτιά ο οποίος κατάγεται από τη Σάμο και μίλησε με ανθρώπους από το νησί έχει καταρρεύσει κομμάτι της εκκλησίας στο Καρλόβασι.

Ο δημοσιογράφος ανέφερε ακόμη ότι υπάρχουν σοβαρές ζημιές σε παλιά κτίρια, σπίτια του νησιού, τονίζοντας ωστόσο ότι το νησί έχει πολλά νέα κτίρια τα οποία δεν φαίνεται να έχουν υποστεί ζημιές. Πληροφορίες κάνουν λόγο για κάποιους μικροτραυματισμούς κατοίκων, έξι το σύνολο, κυρίως στο λιμάνι.

Κτίρια υπέστησαν ζημιές, αλλά όχι σε σημείο που να υπάρχουν πολλοί τραυματίες από κόσμο που βρισκόταν εκεί. Ανάστατοι οι κάτοικοι είναι στους δρόμους από το μεσημέρι ενώ το γύρο του διαδικτύου κάνουν εικόνες από τη θάλασσα που φούσκωσε και υπήρχαν φόβοι για τσουνάμι.

Από την Αστυνομία αναφέρουν ότι ζημιές υπήρξαν σε παλιά σπίτια ακατοίκητα σε Βαθύ, Καρλόβασι και Χώρα Πυθαγορείου.

Την ίδια στιγμή στην Τουρκία μέχρι στιγμής, έξι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους τον σεισμό, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο TRT, επικαλούμενο την τουρκική αρχή διαχείρισης καταστροφών.

Η περιοχή της Σμύρνης στην Τουρκία επλήγη σοβαρά καθώς είχε αποτέλεσμα να καταρρεύσουν τουλάχιστον 20 κτίρια.

Την ίδια στιγμή, οι τραυματίες είναι πάνω από 200, ενώ δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός των αγνοουμένων.

Όπως δείχνουν βίντεο και φωτογραφίες που φτάνουν από την Τουρκία, πολυκατοικίες έχουν ισοπεδωθεί και άνθρωποι ψάχνουν στα συντρίμμια.

«Μόλις τηλεφώνησα στον πρόεδρο Ρ. Τ. Ερντογάν για να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου για τις τραγικές απώλειες ανθρώπινων ζωών από τον σεισμό που έπληξε και τις δύο χώρες μας. Όποιες κι αν είναι οι διαφορές μας, αυτές είναι στιγμές που οι άνθρωποι μας πρέπει να στέκονται ο ένας δίπλα στον άλλο» έγραψε μέσω twitter στα αγγλικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοινώνοντας την τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

I just called President @RTErdogan to offer my condolences for the tragic loss of life from the earthquake that struck both our countries. Whatever our differences, these are times when our people need to stand together.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 30, 2020