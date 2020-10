Μάχη στα συντρίμμια δίνουν εκατοντάδες διασώστες και κάτοικοι στη Σμύρνη μετά τον ισχυρό σεισμό των 6,7 Ρίχτερ ανοιχτά της Σάμου, το μεσημέρι της Παρασκευής.

Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 202 έχουν τραυματιστεί, με τους 80 να είναι σε σοβαρή κατάσταση. Μάλιστα, ο ένας από τους νεκρούς φέρεται να πνίγηκε στο τσουνάμι που έπληξε τα τουρκικά παράλια.

Όπως μεταδίδουν τα τουρκικά δίκτυα, έχουν καταρρεύσει δεκάδες κτίρια σε έξι περιοχές της πόλης. Εικόνες χάους, σκόνη και κραυγές απελπισίας. Αυτά είναι τα πρώτα σημάδια που άφησε πίσω του ο σεισμός, την ώρα όπου συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον εντοπισμό ανθρώπων, με τους εγκλωβισμένους να υπολογίζοντας σε δεκάδες.

Κόσμος πλημμύρισε τους δρόμους της πόλης της Σμύρνης, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες, μετά τον σεισμό ο οποίο ήταν μεγέθους έως και 7 βαθμών.

Κατέρρευσαν δεκάδες κτίρια

Ο δήμαρχος της Σμύρνης, Τουντς Σογέρ, δήλωσε πως περίπου 20 κτίρια κατέρρευσαν στην επαρχία, με τον κυβερνήτη της Σμύρνης να σημειώνει πως 70 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν από τα ερείπια.

«Σε αυτό το στάδιο, έχουμε λάβει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες έξι κτίρια κατέρρευσαν στον Μπουρνόβα και στο Μπαϊρακλί» στην επαρχία της Σμύρνης, ανέφερε νωρίτερα ο τούρκος υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού στο Twitter.

«Συμπολίτες μας έχουν εγκλωβιστεί στα ερείπια» πρόσθεσε ο υπουργός Περιβάλλοντος Μουράτ Κουρούμ, κάνοντας λόγο από την πλευρά του για πέντε κτίρια που κατέρρευσαν.

Στον Μπουρνόβα, οι διασώστες, με τη συνδρομή κατοίκων και αστυνομικών, προσπαθούσαν να ανοίξουν ένα πέρασμα ανάμεσα στα ερείπια μιας επταώροφης πολυκατοικίας χρησιμοποιώντας αλυσοπρίονα, σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση TRT.

Μια ανθρώπινη αλυσίδα προσπαθούσε να απομακρύνει τα ερείπια περνώντας από τον έναν στον άλλον δοκούς και τούβλα, σύμφωνα με τα πλάνα αυτά.

«Όλες οι υπηρεσίες μας άρχισαν να μεταβαίνουν στο σημείο προκειμένου να ξεκινήσουν τις απαραίτητες προσπάθειες» ανέφερε στο Twitter ο τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η στιγμή του σεισμού

Τηλεοπτικά πλάνα και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν σοκαριστικές εικόνες από τη στιγμή της κατάρρευσης των κτιρίων στην πόλη της Σμύρνης, ενώ άνθρωποι απομακρύνουν απεγνωσμένα τα συντρίμμια για να φτάσουν στους παγιδευμένους κάτω από τα ερείπια.

Ο σεισμός ήταν αρκετά δυνατός για να βγάλει τους ανθρώπους στους δρόμους σε κατάσταση πανικού, σε μια χώρα που έχει δει μεγάλους σεισμούς στο παρελθόν να στοιχίζουν τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους.

Το Ινστιτούτο Έρευνας για τους Σεισμούς προέτρεψε τους ανθρώπους να μείνουν μακριά από τα κατεστραμμένα κτίρια, προειδοποιώντας ότι ένας ισχυρός μετασεισμός μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερη κατάρρευση.

«Θα μπορούσαν να υπάρξουν δευτερεύοντες σεισμοί έως και 5,8 Ρίχτερ» δήλωσε ο Doğan Kalafat του Ινστιτούτου στον τηλεοπτικό σταθμό CNN Türk.

Επικοινωνία Μητσοτάκη – Ερντογάν

Μετά τον ισχυρό σεισμό που συγκλόνισε τη Σάμο και τη Σμύρνη, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχαν τηλεφωνική επικοινωνία.

Όπως έκανε γνωστό με ανάρτησή του στο Twitter, ο κ. Μητσοτάκης τηλεφώνησε στον τούρκο πρόεδρο για να του μεταφέρει τα συλλυπητήριά του για τον σεισμό που έπληξε τις δύο χώρες.

«Παρά τις διαφωνίες μας, αυτές είναι οι στιγμές που οι λαοί μας πρέπει να στέκονται ενωμένοι» έγραψε χαρακτηριστικά.

Βίντεο από το χτύπημα του εγκέλαδου

