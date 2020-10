Must Read

Η συντριπτική πλειονότητα των Ευρωπαίων πολιτών θεωρεί πως πρέπει να γίνουν περισσότερα για το περιβάλλον και την ανακύκλωση μετά τον Covid-19. H τάση αποτυπώθηκε σε πανευρωπαϊκή έρευνα για λογαριασμό του προγράμματος Κάθε Κουτί Μετράει (Every Can Counts), που έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα οφέλη της ανακύκλωσης κουτιών αλουμινίου και της κυκλικής οικονομίας.

Η έρευνα, που διεξήχθη από τη Βρετανική εταιρεία δημοσκοπήσεων Lucid σε 14 χώρες καταγράφει μια τεκτονική αλλαγή στις προτεραιότητες των Ευρωπαίων πολιτών. Έτσι, το 86% πιστεύει πως είναι πιο σημαντικό από ποτέ να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να ανακυκλώνουμε στη μετά Covid-19 εποχή. Το 90% των Ελλήνων συμφωνεί με αυτήν την άποψη, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα των χωρών — μαζί με την Ιταλία, Ρουμανία, Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο — που συγκέντρωσαν το υψηλότερο ποσοστό θετικών απαντήσεων.

Το περιβάλλον πιο σημαντικό και από την οικονομία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και το γεγονός ότι, παρά την επιδείνωση των οικονομικών δεικτών που επέφερε η πανδημία, το 52% των ερωτηθέντων πανευρωπαϊκά δε θα έβαζαν την οικονομία πάνω από το περιβάλλον, αν θα έπρεπε να επιλέξουν ανάμεσα στα δύο. Στην Ελλάδα, το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 59%, στοιχείο με ιδιαίτερη βαρύτητα για μια χώρα που βίωσε δεκαετή οικονομική κρίση.

«Τα ευρήματα αυτά δείχνουν πως όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι κατανοούν την ανάγκη να ανακυκλώνουμε όσο πιο πολλά απορρίμματα γίνεται, ενώ ο Covid-19 απλά επιτάχυνε την όλη διαδικασία. Οι πολίτες αντιλαμβάνονται πλέον ξεκάθαρα πόσο επείγον είναι το πρόβλημα και είναι διατεθειμένοι να προσπαθήσουν περισσότερο ώστε να μεταβούμε σε μια πραγματικά κυκλική οικονομία», δήλωσε ο David Van Heuverswyn, Director του Every Can Counts Europe.

9 στους 10 Ευρωπαίους θεωρούν την ανακύκλωση υποχρέωση όλων μας

Ποιες είναι όμως οι αντιλήψεις των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά με τη σημασία της ανακύκλωσης, σε μια εποχή όπου η κλιματική αλλαγή και η βιωσιμότητα του πλανήτη βρίσκονται στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας;

Στην ερώτηση «Πόσο σημαντική είναι η ανακύκλωση για εσάς;», η ανακύκλωση είναι «πολύ ή εξαιρετικά σημαντική» για το 79% των Ευρωπαίων και για το 85% των Ελλήνων αντίστοιχα. Αν δε προσθέσουμε και το επιπλέον 13% των συμμετεχόντων που τη βρίσκουν αρκετά σημαντική, το άθροισμα των θετικών απαντήσεων στην Ελλάδα φτάνει το 98%!

Επίσης, το 92% των Ευρωπαίων πιστεύει πως η ανακύκλωση είναι υποχρέωση όλων των πολιτών, κάτι που βρίσκει σύμφωνο και το 95% των Ελλήνων. Τέλος, ένα συντριπτικό ποσοστό, που φτάνει το 91% των Ευρωπαίων δηλώνει πως θα ήθελε να μπορεί να κάνει περισσότερα όσον αφορά στην ανακύκλωση, με το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα να φτάνει το 96%. Η ανάγκη αυτή του κόσμου να προσπαθήσει περισσότερο για την ανακύκλωση αποτυπώνεται σε μεγάλο βαθμό και στις σχετικές απαντήσεις των πολιτών της Ισπανίας (92%), της Ρουμανίας (97%), της Ουγγαρίας (94%), της Ιταλίας (94%) και της Σερβίας (94%).

Ο Covid-19 δεν εμπόδισε τους Έλληνες να ανακυκλώνουν περισσότερο

Οι περιορισμοί στην καθημερινότητά μας λόγω Covid-19 έκαναν την ανακύκλωση δυσκολότερη για περίπου έναν στους δύο Έλληνες (45%). Παρά τις εμφανείς δυσκολίες όμως, επτά στους δέκα (70%) δήλωσαν ότι κατάφεραν να ανακυκλώσουν περισσότερο τους τελευταίους μήνες σε σχέση με πριν.

Σε σχέση με τις συνήθειες ανακύκλωσης, τρεις στους τέσσερις Ευρωπαίους ανακυκλώνουν συχνά ή πάντα όλα τα είδη υλικών. Πιο αναλυτικά για την Ελλάδα, το 29% δηλώνει ότι ανακυκλώνει συχνά και το 47% όλα τα υλικά συσκευασίας, πάντα. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν τα στοιχεία που αφορούν στην ανακύκλωση των κουτιών αλουμινίου. Αυτήν την στιγμή, ο μέσος όρος ανακύκλωσής τους στην Ευρώπη είναι στο 75%, ενώ στην Ελλάδα φτάνει το 65% (πηγή: MPE and European Aluminium, 2017). Παρ’όλα αυτά, ένα 52% των Ελλήνων που συμμετείχαν στην έρευνα πιστεύει πως πρέπει να ανακυκλώνουμε περισσότερα κουτιά αλουμινίου από ό,τι τώρα, ενώ ένα 38% θεωρεί πως πρέπει να ανακυκλώνεται το 100%.

«Τα κουτιά αλουμινίου μπορούν να ανακυκλωθούν αμέτρητες φορές χωρίς καμία απώλεια στην ποιότητα. Με το 90% των Ελλήνων να συμφωνεί ότι πρέπει να ανακυκλώνουμε περισσότερα ή όλα τα κουτάκια, η έρευνα δείχνει ότι αλλάζουμε σταδιακά συνήθειες και στρεφόμαστε σε υλικά που στηρίζουν την κυκλική οικονομία» αναφέρει η Ειρήνη Τοπουζίδου, υπεύθυνη του προγράμματος Κάθε Κουτί Μετράει στην Ελλάδα και συμπληρώνει: «Συνεργαζόμαστε με δήμους, σχολεία, οργανισμούς και εταιρείες για να εμπνεύσουμε όλο και περισσότερους ανθρώπους να ανακυκλώνουν κάθε κουτί. Ακόμα και φέτος, που οι προκλήσεις είναι μεγαλύτερες λόγω της πανδημίας, ο κόσμος συμμετέχει ενεργά στις δράσεις μας, όπως είναι η ανακύκλωση on the go στη Θεσσαλονίκη και στις παραλίες του Αλίμου»