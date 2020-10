Μια νέα φωτογραφία του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ πυροδοτεί ξανά θεωρίες συνωμοσίας για τη γυναίκα που υποδύεται υποτίθεται την Πρώτη Κυρία.

Η φωτογραφία προέρχεται από τις 22 Οκτωβρίου και δείχνει τον Ντόναλντ και τη Μελάνια να επιβιβάζονται στο Marine One από τον Λευκό Οίκο.

Είναι μάλιστα η πρώτη φορά που εμφανίστηκαν μαζί μετά την πρόσφατη περιπέτειά τους με τον κοροναϊό.

Trump is so pathetic that when he can't con his wife to go out with him, he has a body double that stands in. #fakemelania pic.twitter.com/d1UCs53hOE — VOTE! (@TreeExploder) October 25, 2020

Χιλιάδες άνθρωποι φαίνεται να το πιστεύουν αυτό και κάποιος έκανε ακόμα και κοντινό στα δόντια της, ισχυριζόμενος ότι η οδοντοστοιχία της δεν μοιάζει με αυτή της Μελάνια.

Swipe these two photos back & forth. Notice the two front teeth. Melania’s are more squared…THAT AIN’T HER in the other photo. #FakeMelania pic.twitter.com/ge18TBarhy — BlueinaRedState (@RedStateBlues20) October 25, 2020

Which Melania body double was most convincing? #FakeMelania pic.twitter.com/oOCCRKsbdQ — Andrew Kimmel (@andrewkimmel) October 25, 2020

Χρήστες έχουν παρατηρήσει διαφορές στα δόντια, το πρόσωπο, ακόμα και στο ύψος της Πρώτης Κυρίας σε τουλάχιστον δύο δημόσιες εμφανίσεις, στις Βρυξέλλες τον Ιούλιο του 2018 και στην Αλαμπάμα το 2019.

This new Melania double is weak sauce. #wheresmelania pic.twitter.com/yAsbR7CuQJ — Johnny KILLoran w/ “Kill” in all caps bc Halloween (@metroville) July 10, 2018