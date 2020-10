Ας ξεκινήσουμε από τα αρνητικά: Αυτό που δεν μας άρεσε καθόλου στο I Know This Much Is True, είναι το γεγονός ότι αποτελείται από μόλις έξι επεισόδια. Κατά τα άλλα, η συγκλονιστική ιστορία των αδερφών Birdsey, μέσα από την βραβευμένη με Emmy ερμηνεία του Mark Ruffalo, δεν κατάφερε απλώς να μας προβληματίσει, αλλά να μας κάνει να τη βλέπουμε ξανά και ξανά, αποκλειστικά στο Vodafone TV. Κάπου μεταξύ τρίτης και τέταρτης επανάληψης, αποφασίσαμε να συγκεντρώσουμε τις κυριότερες αιτίες που την κάνουν να ξεχωρίζει – spoiler free, για όσους έχουν κάνει το λάθος να την αφήσουν για αργότερα.

Η ερμηνεία του Mark Ruffalo

Ποιος θα περίμενε ότι ο τρεις φορές υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός θα μας έδινε την καλύτερη ερμηνεία της ζωής του παίζοντας για τη μικρή οθόνη; Κι όμως, αυτό ακριβώς συνέβη στην περίπτωση του Ruffalo, που – καθόλου τυχαία – βραβεύτηκε με Emmy Α’ Ανδρικού Ρόλου σε Μίνι Σειρά ή Ταινία. Στις έξι ώρες του I Know This Much Is True, καταφέρνει να αποτυπώσει ακόμη και μέσα από τις πιο μικρές χειρονομίες έναν τεράστιο πλούτο συναισθημάτων, να μας ξυπνήσει τα δικά μας τραύματα και αγωνίες και να μας οδηγήσει με σιγουριά προς την κάθαρση.

Το καστ πρώτης γραμμής

Αν και είναι δύσκολο να ανταγωνιστούν το κατόρθωμα του Ruffalo, το I Know This Much Is True δεν θα ήταν εξίσου συγκλονιστικό χωρίς τις εκπληκτικές ερμηνείες του υπόλοιπου καστ. Η γεμάτη πόνο και μυστικά μητέρα των δύο αδερφών, είναι η βραβευμένη με Όσκαρ Melissa Leo. Το γέλιο που έχουμε ανάγκη για να αντέξουμε τα αλλεπάλληλα χτυπήματα της πλοκής έρχεται στο πρόσωπο της λατρεμένης Juliette Lewis. Η Kathryn Hahn μας προσφέρει άλλη μία από τις απολαυστικές ερμηνείες της, αυτή τη φορά μέσα από έναν δραματικό ρόλο. Και δεν μπορούμε να κρύψουμε τη χαρά μας για τη συμμετοχή της Archie Panjabi και της Rosie O’Donnell.

Πλάνα γεμάτα ένταση

Τα κομμάτια του παζλ μπαίνουν στη θέση τους μέσα από την διεισδυτική ματιά του σκηνοθέτη Derek Cianfrance, ο οποίος αποτέλεσε προσωπική επιλογή του Ruffalo. Τα πλάνα του δεν μας επιτρέπουν να χαλαρώσουμε ούτε στιγμή: Πιάνουν ακόμη και την πιο διακριτική αντίδραση των ηθοποιών, και δεν διακόπτονται πριν μας μεταφέρουν τη δυσφορία που αναλογεί στην καταιγιστική πλοκή της σειράς.

Μια ξεχωριστή οικογένεια – που όμως μοιάζει με όλες

Χωρίς να μπούμε σε λεπτομέρειες, θα παραδεχτούμε ότι (ευτυχώς) δεν έχουν όλες οι οικογένειες τα βιώματα των Birdsey. Ήδη από την πρώτη, από κάθε άποψη τρομερή, σκηνή, αυτό γίνεται σαφές στον θεατή. Ψυχική ασθένεια, κακοποίηση, τραύμα, οι πληγές που απογυμνώνει το I Know This Much Is True είναι αμέτρητες. Όμως δεν επιδιώκουμε να αυτοτιμωρηθούμε, όταν επιστρέφουμε για να το ξαναδούμε στο Vodafone TV.

Στο πλαίσιό του ξεδιπλώνεται όλος ο πόνος, αλλά και όλη η χαρά, όλο το καθήκον, αλλά και όλη η σύνδεση που κρύβει μια… μεσογειακή οικογένεια. Άλλωστε, η ιταλική καταγωγή της οικογένειας Birdsey, πρόκειται να παίξει έναν απρόσμενο, αλλά εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης. Πριν από αυτό, όμως, παρά το (πολύ) μεγαλύτερο φορτίο που σηκώνει σε σχέση με τις περισσότερες, καταφέρνει να μας θυμίσει τις δικές μας οικογένειες, με όλα τα λάθη και την αγάπη που τις χαρακτηρίζουν.

