Σε πόλεμο νεύρων επιδίδεται για ακόμη μία φορά η Τουρκία, η οποία επιχειρεί να εξοργίσει την Ελλάδα, με όπλο το Oruc Reis το οποίο πλέει «μια ανάσα» από το Καστελλόριζο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το τουρκικό ερευνητικό βρίσκεται το βράδυ της Κυριακής μόλις 18 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά από το Καστελλόριζο. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έφτασε ως τα 11,5 ναυτικά μίλια νότια του συμπλέγματος της Στρογγύλης, την κοντινότερη απόσταση τόσο την τελευταία εβδομάδα όσο και από την αρχή της ελληνοτουρκικής κρίσης.

Συγκεκριμένα, το απόγευμα της Κυριακής το τουρκικό ερευνητικό πλοίο έφτασε στο βόρειοανατολικό άκρο της δεσμευμένη για έρευνες περιοχής. Παρά το γεγονός ότι αρχικά η πορεία του έδειχνε να βγαίνει από την ελληνική υφαλοκρηπίδα, στη συνέχεια άρχισε να στρίβει ξανά αριστερά παίρνοντας νοτιοδυτική κατεύθυνση.

Αυτή τη στιγμή πλέει σε απόσταση μόλις 18 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά από το Καστελλόριζο και κινείται με κατεύθυνση νοτιοδυτική και ταχύτητα 4-5 κόμβους.

Σύμφωνα, δε, με τους χάρτες που δημοσιεύει το Aegean Hawk στο Twitter, δορυφορική εικόνα της 16ης Οκτωβρίου, δηλαδή της Παρασκευής, το Καστελλόριζο είναι περικυκλωμένο από πολεμικά πλοία.

Satellite image 16-10-2020 ~30 miles south of #Kastellorizo R/V #OrucReis with escort vessel and 6 warships in the area at least. pic.twitter.com/x8fRktJl1t

— AegeanHawk (@AegeanHawk) October 18, 2020