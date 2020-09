Έφθασε και η σειρά του Ολυμπιακού για την καθιερωμένη Media Day.

Οι «ερυθρόλευκοι» πάτησαν παρκέ και βρέθηκαν αντίπαλοι με το φωτογραφικό φακό της Euroleague.

Η Τρίτη 22/9 είναι η ημέρα όπου ο Ολυμπιακός ξεκινά τις υποχρεώσεις του στην Euroleague και ετοιμάζεται για την κρίσιμη αναμέτρηση κόντρα στην Άλμπα Βερολίνου.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα παρουσιάστηκε με πολλά χαμόγελα στην ετήσια και καθιερωμένη πλέον Media Day του συλλόγου.

Τόσο η ομάδα όσο και η Euroleague δημοσίευσαν στιγμές χαλάρωσης από την αποφόρτιση των παικτών.

Δείτε παρακάτω το βίντεο της Euroleague με τον Πρίντεζη και τις φωτογραφίες που ανέβασε η ΚΑΕ Ολυμπιακός στα social media:

After winning the ‘Play Of The Decade’ you have to find new ways to impress…

It’s the @olympiacosbc Media Day today 👀 pic.twitter.com/gKJQebkCe3

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) September 22, 2020