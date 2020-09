Οι ισχυρές εκρήξεις που συγκλόνισαν σήμερα τη νύχτα στρατιωτική βάση της Ιορδανίας έξω από την πόλη Ζάρκα στο βορειοανατολικό άκρο της πρωτεύουσας Αμάν, προκλήθηκαν από ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα σε στρατιωτική αποθήκη που στοιβάζονταν όλμοι, ανέφερε η ιορδανική κυβέρνηση.

Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα από την έκρηξη που συνέβη σε απομακρυσμένη περιοχή, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Αμζάντ Ανταϊλάχ σε κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Οι αρχικές έρευνες δείχνουν ότι η έκρηξη προκλήθηκε από ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα σε αποθήκες πυρομαχικών του στρατού που βρίσκονται σε απομονωμένη, μη κατοικημένη περιοχή και υπό κάμερες παρακολούθησης», δήλωσε ο Ανταϊλάχ.

Στην περιοχή όπου σημειώθηκε η έκρηξη στεγάζονται αρκετές στρατιωτικές βάσεις στα ανατολικά της Ζάρκα, κοντά στην πρωτεύουσα Αμάν.

Οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν αποκλείσει τη Ζάρκα, βιομηχανική πόλη, εμποδίζοντας τα αυτοκίνητα να φεύγουν ή να εισέρχονται.

Κάτοικοι ανέφεραν ότι παράθυρα σπιτιών θρυμματίστηκαν σε τμήματα της πόλης, από όπου φαίνονταν μεγάλες φλόγες.

Watch: Video shows the large explosion rocking the outskirts of #Zarqa city, northeast of #Jordan’s capital.https://t.co/lrXn6fA5xn pic.twitter.com/yzuIdg1P0j

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 10, 2020