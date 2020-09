Μια πυρκαγιά στο λιμάνι της Βηρυτού την Πέμπτη κάλυψε τον ουρανό πάνω από την πρωτεύουσα του Λιβάνου με μαύρο πυκνό καπνό, λίγο περισσότερο από ένα μήνα από μια μαζική έκρηξη που κατέστρεψε τις λιμενικές εγκαταστάσεις και τη γύρω περιοχή, αφήνοντας 190 νεκρούς.

Ένας μάρτυρας του Reuters είδε τις φλόγες να καλύπτουν στην κατεστραμμένη περιοχή του λιμανιού, αν και δεν ήταν αμέσως σαφές τι προκάλεσε τη φωτιά.\

LEBANON: A massive fire has broken out at the port of Beirut approximately a month after a huge explosion killed nearly 200 people. pic.twitter.com/tFNDJ3Bn5D

A large fire has broken out amongst the rubble at Beirut Port #Beirut pic.twitter.com/FdGANNFD7I

This is scary! This is the 3rd fire to happen following the explosion.

Not sure if negligence or evidence being destroyed. We need updates!#Lebanon #Beirut pic.twitter.com/lYOY6hbWVd

— #PrayForBeirut (@LebaneseProblem) September 10, 2020