Διασώστες στη Βηρυτό σκάβουν σήμερα με γυμνά χέρια στα ερείπια ενός κτιρίου που κατέρρευσε από την τεράστια έκρηξη της 4ης Αυγούστου στο λιμάνι της πρωτεύουσας του Λιβάνου, μια ημέρα μετά τον εντοπισμό εκεί ίχνους ζωής.

Ομάδα εργατών απομάκρυναν τεράστιους όγκους τσιμέντου στο σημείο εκείνο ώστε να διευκολυνθεί η έρευνα, όπως δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters.

Το κτίριο, όπου διενεργούνται οι έρευνες, στέγαζε ένα μπαρ στο ισόγειό του.

There’s still hope until there’s proof otherwise #Beirut @skyzein with the latest on @SkyNews #Explosion https://t.co/xML7CZWBoE

— Alex Crawford (@AlexCrawfordSky) September 4, 2020