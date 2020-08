Ενα νέο σοκαριστικό βίντεο στο οποίο αποτυπώνεται η φρίκη της φονικής έκρηξης στη Βηρυτό που προκάλεσε τον θάνατο 171 ανθρώπων ήρθε στο «φως».

Αυτή τη φορά οι εικόνες είναι από τις κάμερες ασφαλείας του νοσοκομείου Saint George.

Σύμφωνα με τη βρετανική The Sun, το νοσοκομείο στην πρωτεύουσα του Λιβάνου υπέστη σημαντικές ζημιές, ενώ από την έκρηξη στη Βηρυτό έχασαν τη ζωή τους εκεί 17 άνθρωποι. Το περιστατικό που σκόρπισε χάος στον Λίβανο την Τρίτη 4 Αυγούστου, έφερε έντονες κοινωνικές αντιδράσεις και τελικά την παραίτηση της κυβέρνησης.

Μετά την αξιολόγηση της κατάστασης σε 55 κλινικές και νοσοκομεία στη Βηρυτό, «γνωρίζουμε πως λίγο παραπάνω από 50% των εγκαταστάσεων αυτών είναι εκτός λειτουργίας», δήλωσε ο Ρίτσαρντ Μπρέναν, ο περιφερειακός διευθυντής εκτάκτων καταστάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε στο Κάιρο.

Η τεράστια έκρηξη, που κατέστρεψε πριν από μία εβδομάδα συνοικίες της Βηρυτού, στοίχισε τη ζωή σε 171 ανθρώπους και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν πάνω από 6.000.

Υπενθυμίζεται ότι η έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού προκλήθηκε από τη φωτιά που ξέσπασε σε μια αποθήκη, όπου βρίσκονταν 2.750 τόνοι νιτρικού αμμωνίου.

A surgical ward at the time of the #BeirutExplosion at LHG-UMC.#GeitaouiStrong #Geitaoui_will_rise_again #prayforlebanon #Beirut #BeirutBlast #HLG_will_rise_again pic.twitter.com/qKz515Y8kW

— Lebanese Hospital Geitaoui-UMC (@geitaoui) August 13, 2020