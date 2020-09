Σειρά τρομακτικών εκρήξεων σε στρατιωτική βάση συγκλόνισαν την πόλη Ζάρκα, η οποία βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο της πρωτεύουσας Αμμάν της Ιορδανίας, ανέφερε πηγή ασφαλείας.

Δεν έχει καταστεί άμεσα σαφές τι προκάλεσε τις εκρήξεις σε περιοχή όπου βρίσκονται δεκάδες στρατιωτικές βάσεις στα περίχωρα της εκτεταμένης βιομηχανικής πόλης.

Κάτοικοι ανέφεραν ότι παράθυρα σπιτιών θρυμματίστηκαν σε τμήματα της πόλης, από όπου φαίνονταν μεγάλες φλόγες.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Ιορδανίας μετέδωσε ότι οι εκρήξεις σημειώθηκαν στην περιοχή Γκαμπάουι, ανατολικά της Ζάρκα. Το πρακτορείο δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Δεν έχει υπάρξει επίσημη δήλωση σχετικά με το περιστατικό.

Watch: Video shows the large explosion rocking the outskirts of #Zarqa city, northeast of #Jordan’s capital.https://t.co/lrXn6fA5xn pic.twitter.com/yzuIdg1P0j

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 10, 2020